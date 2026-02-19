LÜLEBURGAZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası : 2024/25 İdari Yaptırım

08/01/2026

İLAN METNİ

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/25 idari yaptırım 2024/14 karar sayılı 25/11/2024 tarihli İdari Yaptırım Kararı ile Mustafa ve Emine oğlu 20/03/1997 doğumlu Erkan İNCİ hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından bin Türk lirası idari para cezası verilir." şeklindeki 94. maddesi uyarınca ve taahhüt belgesinde açıkça belirtildiği üzere kabahat işleyen Erkan İNCİ hakkında 3.096 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm adres araştırmalarına rağmen şüphelinin adresine ulaşılamamış, İdari Yaptırım Kararı kabahat işleyene tebliğ edilememiştir. Kabahatliye yapılacak olan iş bu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe verilmesi veya beyanda bulunulması suretiyle Lüleburgaz Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yoluna başvurabileceği adresi meçhul Kabahat İşleyen Erkan İNCİ'ye ilanen tebliğ olunur.

