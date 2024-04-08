LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas no: 2022/220 Karar no: 2024/33

Mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Dava konusu Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Kayabeyli Köyü 2316 parsel sayılı taşınmazın tamamında davalının 1/8 payına isabet eden kısmın kamulaştırma bedelinin 3.544,87 -TL olarak tayin ve tespitine, davalı adına kayıtlı olan 1/8 payın tapu kaydının iptali ile direk yeri olarak Davacı Adına Tapuya Kayıt Ve Tesciline,2- Fen bilirkişisi Önder Berber tarafından düzenlenen 15/02/2023 tarihli rapor ve krokinin kararın eki sayılmasına, 3- 2942 sayılı kanun uyarınca tayin ve tespit edilen 3.544,87 kamulaştırma bedelinin, iş bu bedele 09/09/2022 tarihinden 23/01/2024 tarihine kadar işletilecek kanuni faiziyle birlikte peşin ve nakit olarak davalıya derhal Ödenmesine, bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına, 4- Taşınmaz üzerinde varsa tüm takdiyatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına, 5- İİK'nın 28. Maddesi gereğince kısa kararın bir örneğinin Lüleburgaz Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, 6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi uyarınca alınması gereken 427,60-TL harcın, peşin yatırılan 80,70-TL harçtan mahsubu ile bakiye 346,90-TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, 7-2942 sayılı Kanunun 29. maddesi gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde üzerinde bırakılmasına,8-Anayasa Mahkemesi'nin Sadettin Ekiz B. No:2016/9364 sayılı bireysel başvuru kararı ve Hukuk Genel Kurulu'nun E:2019/5-241 K:2019/560 sayılı kararı dikkate alınarak davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmiş,

Davalı Hayri ve Edalet'ten olma 1985 doğumlu ZAFER ARSLAN'ın adresinin mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup, mahkememiz kararının davalı ZAFER ARSLAN'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta çerisinde gerekçeli karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02016509