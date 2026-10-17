Lübnan'dan flaş Hizbullah adımı! Harekete geçildi

Lübnan'da yayımlanan El-Ahbar gazetesinin bugün (Cumartesi) aktardığına göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, patlayıcı yüklü kamyon olayıyla bağlantılı olarak Hizbullah yetkililerinin tutuklanmasını talep etti.

Gazetenin bugünkü sayısında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Avn, ordu istihbaratından patlayıcı yüklü kamyonla ilgili soruşturmanın genişletilmesini istedi.

Gazete, bunun ardından Temyiz Başsavcısı Rami el-Hac'ın, Hizbullah'ın İrtibat ve Koordinasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Abdullah ile yardımcısı Ali Eyyub'un gözaltına alınması için güvenlik birimlerine adli talimatlar gönderdiğini bildirdi.

Söz konusu kararların, iki yetkilinin patlayıcı yüklü kamyondan haberdar oldukları ve olayla ilgili sorumluluk taşıdıkları gerekçesiyle, ayrıca olaydan sorumlu diğer tüm kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Hizbullah ise milletvekili Hasan Fadlallah aracılığıyla yaptığı açıklamada patlayıcılardan vazgeçmeyi reddettiğini duyurdu.

Kaynak: dogruhaber.com