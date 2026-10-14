Lübnan ve İran hattında kritik diplomasi trafiği! Avn ve Erakçi bölgedeki son gelişmeleri görüştü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, tırmanan gerilim ve sıcak çatışmaların gölgesinde kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan resmi açıklamaya göre ikili, bölgedeki son durumu etraflıca ele aldı. Görüşmede, akan kanın ve çatışmaların derhal sona erdirilmesi adına diplomatik çözümlerin ve diyalog kanallarının kararlılıkla desteklenmesi gerektiği vurgulandı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn ve Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son gelişmeler ışığında bölgedeki durumun ele alındığı görüşmede, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çözümlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.
Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ziyaret için başkent Beyrut'a geldi. Hatibzade ve beraberindeki heyet, Rafik Hariri Havalimanı'nda Emel Hareketi ve Hizbullah temsilcileri tarafından karşılandı.
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