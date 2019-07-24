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LÖSEV’in ’İyilik Tırı’ Ayvalık’ta

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan ’İyilik Tırı’ kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için Ayvalık’a geldi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:45
LÖSEV’in ’İyilik Tırı’ Ayvalık’ta

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan ’İyilik Tırı’ kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için Ayvalık’a geldi.


LÖSEV’in İyilik Tırı, bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları Ayvalık’taki kanserli çocuk ve yetişkin hastalara iletti. İyilik Tırı aracılığıyla, oyuncak ve bisikletlere kavuşan çocukların yüzlerindeki gülümsemenin hiç eksik olmaması ise dikkat çekti. Ayvalık’ta ki lösemili ve diğer tanılı kanser hastalara ayni yardımları ilettiklerini belirten LÖSEV yetkilileri, "İyilik tırımız Ayvalık’ta, İhtiyaç sahibi kanser hastası kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:45
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