Dört gün boyunca, kanser hastalığında erken tanının önemine vurgu yapmak için sergilenecek olan fotoğraflarda; İş İnsanı Pelin Ulusoy, Toplum Gönüllüsü Monik İpekel, İş İnsanı Neslişah Yılmaz, Suna Dumankaya, Harun Dumankaya, Betül Gülbahar, Toplum Gönüllüsü Hülya Vurgun Şahbaz, Toplum Gönüllüsü Alev Törüner, Gazeteci Lale Danışman, Güzellik ve Yaşam Koçu Çiğdem Üregen, Oyuncu Derya Baykal, Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı, İş İnsanı Selim Makzume, Gazeteci Özlem Yılmaz Küçük, Gazeteci Ayşe Arman, Liv Hospital Kurumsal İletişim ve Marka Grup Müdürü Mine Tuduk, İş İnsanı Ebru Kain ve Liv Hospital hekimlerinden Prof. Dr. Erkan Çakır, Uzm. Dr. Dicle Çelik, Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, Prof. Dr. Gülşen Köse, Dr. Öğr. Gör. Emre Çenesiz ve Prof. Dr. Gül Nihal Özdemir, derneğe üye olan ailelerin çocukları ile birlikte yer alıyor.

20-24 Eylül arasında Vadİstanbul’da yer alacak sergiden elde edilen gelir Hatay’da kurulacak 100. Yıl Köyü Projesi’ne aktarılacak.

Erken teşhis için sağlık kontrolleri

Proje kapsamında troid kanserinde erken teşhis için sağlık kontrolleri yapılacak. Eylül ayında başlayan muayenelerle erken teşhisin önemini vurgulayan Liv Hospital projelerine devam edecek.

“Hem çok paydaşlı hem de çok yönlü”

Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı: “Liv Hospital ile yaptığımız Hayat Askıda Kalmasın projesi ile hem kanser tanısında erken teşhise dikkat çekip hem de sağlık kontrolleri sunarken bir yandan da askılarımızdaki giysileri, Hayat askıda kalmasın diye Hatay’da yaptığımız 100. Yıl köyü yararına satışa çıkarıyoruz. Hem çok paydaşlı hem de çok yönlü fayda sağlayan bu tip projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Düzenli kontrol çok önemli”

Liv Hospital “Hayat Askıda Kalmasın” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında tiroid kanserinde erken teşhis için sağlık kontrolü yapılacak. Toplum sağlığına verdikleri önemden yola çıkarak projeyi başlattıklarını belirten Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti: “Tiroid kanserlerinde düzenli kontrol erken teşhis büyük önem taşıyor. Hedefimiz erken tanının hayat kurtardığı gerçeğine bir kez daha dikkat çekmek” diyor.

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