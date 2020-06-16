Libya’dan Suriye’ye, HDP’den Yunanistan’a her yere mesaj verildi

Göksel Çağlav Ankara

Operasyonu Akit’e değerlendiren Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Bu operasyonla ilk defa daha geniş çaplı ve çok sayıda hedef birden vuruldu. Bu operasyonların devam edeceği anlaşılıyor. Doğu Akdeniz’deki Libya olayı ile ilgili 8 saatlik tatbikat kararlılık gösterisiydi. Bölgedeki güçlere karşı gövde gösterisiydi. Bu olaydan sonra Yunanistan’ın bölgede İtalya ile anlaşma yapması, İsrail ve Mısır’la görüşmesi dikkat çekti. Bu onlara da bu bir mesaj. ‘Biz hem Akdeniz, hem kuzey Irak, hem Suriye gerekirse Ege’de oluruz’ mesajı. Çok maksatlı bir harekat oldu. Tarih olarak da çok iyi bir zaman. Hem Ruslarla yapılacak görüşmeler öncesinde gerçekleşti hem de HDP’nin yürüyüşleri öncesi ‘ayağınızı denk alın’ mesajı verildi” dedi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, operasyon ile PKK’nın kurmuş olduğu yeni lojistik hatların ortadan kaldırıldığını aktarırken ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür de, operasyonun TSK'nın bölgedeki istihbarat faaliyetlerinin ne kadar etkili ve başarılı olduğunun da bir göstergesi olduğunu söyledi.