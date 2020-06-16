  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Libya’dan Suriye’ye, HDP’den Yunanistan’a her yere mesaj verildi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve TSK koordinasyonu ile örgütün Türkiye sınır hattındaki Zap, Hakurk, Avaşin Bradost bölgelerindeki kamplarını ve İran-Irak sınırındaki Kandil bölgesindeki kampları İHA ve SİHA’larla anlık olarak takip ediliyordu. Belirlenen hedefler dün gece yarısı eş zamanlı hava harekatı ile teröristlerin kaçmalarına bile fırsat vermeden yerle bir edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:21:00 -
Libya’dan Suriye’ye, HDP’den Yunanistan’a her yere mesaj verildi

 Göksel Çağlav  Ankara 

Operasyonu Akit’e değerlendiren Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Bu operasyonla ilk defa daha geniş çaplı ve çok sayıda hedef birden vuruldu. Bu operasyonların devam edeceği anlaşılıyor. Doğu Akdeniz’deki Libya olayı ile ilgili 8 saatlik tatbikat kararlılık gösterisiydi. Bölgedeki güçlere karşı gövde gösterisiydi. Bu olaydan sonra Yunanistan’ın bölgede İtalya ile anlaşma yapması, İsrail ve Mısır’la görüşmesi dikkat çekti. Bu onlara da bu bir mesaj. ‘Biz hem Akdeniz, hem kuzey Irak, hem Suriye gerekirse Ege’de oluruz’ mesajı. Çok maksatlı bir harekat oldu. Tarih olarak da çok iyi bir zaman. Hem Ruslarla yapılacak görüşmeler öncesinde gerçekleşti hem de HDP’nin yürüyüşleri öncesi ‘ayağınızı denk alın’ mesajı verildi” dedi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, operasyon ile PKK’nın kurmuş olduğu yeni lojistik hatların ortadan kaldırıldığını aktarırken ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür de, operasyonun TSK'nın bölgedeki istihbarat faaliyetlerinin ne kadar etkili ve başarılı olduğunun da bir göstergesi olduğunu söyledi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı