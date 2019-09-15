Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı

Tahsin Han

Amerika’nın kuklası Birleşik Arap Emirlikleri’e (BAE) ve Libya’da destekleyip her türlü silahı temin ettiği Halife Hafter güçlerine Türkiye, Osmanlı tokadı vurdu... Önceki gün Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Misrata’daki Havacılık Akademisini vurduğunu ve 3 Türk İHA’sını düşürdüğünü iddia eden BAE’nin maşası Hafter, saatler sonra Türk gücünü gördü.

Türkiye’nin desteklediği Libya’daki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Mehmetçiğin hazırlayıp yönettiği operasyonla Hafter’i ve destekçisi BAE’yi pişman etti.

UMH güçleri, Hafter’in Cufra Hava Üssü’ndeki ana operasyon merkezini vurarak tamamen kullanılamaz hale getirdiğini, olayda 6 yabancı subayın (BAE’li) da öldüğünü açıkladı.

BAE: 6 askerimiz öldü

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, UMH’ye ait uçakların gece Hafter’e bağlı güçlerin kullandığı ve içinde bölge ülkelerinden yabancı subayların da bulunduğu Cufra Hava Üssü’ndeki ana operasyon merkezini bombaladığını duyurdu. Kanunu, operasyon merkezinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve merkezde bulunan 6 yabancı subayın öldüğünü bildirdi. Kanunu, söz konusu operasyonun BAE’ye ait SİHA’ların Misrata’daki Havacılık Akademisini hedef almasının karşılığı olarak nitelendirdi.

BAE resmi haber ajansı da 6 askerinin operasyonda öldüğünü duyurdu.

Hafter’in komutanları öldü

Hafter güçleri de Türkiye’ye ait SİHA’ların Trablus’un güneyindeki Terhune 9. Tugayı’na yaptığı saldırıda 2’si üst düzey komutan olmak üzere 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hafter güçlerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türk SİHA’larının saldırısı sonucu Terhune 9. Tugayı Komutanı Albay Abdulvahhab el-Makri, destek güçleri komutanı Yüzbaşı Muhsin el-Kani ile asker Abdulazim el-Kani hayatını kaybetti” denildi.

-Libya’daki meşru hükümeti devirmek isteyen CIA’nın adamı ve BAE Veliaht Prensi bin Zayed’in desteklediği Halife Hafter, yönetimi ele geçirme umuduyla çıktığı yolda üst üste ağır darbeler aldı. Hafter geçtiğimiz aylardaki ağır yenilgisi sonrası da Türkiye’yi suçlamıştı.