LGBT'li sapkınlardan İP'e ziyaret! Meral Akşener poz vermeye utandı
Bir grup LGBT'li sapkın, aileyi hedef alan fesat İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali için Danıştay'a başvuran İP Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.
Bir grup LGBT'li sapkın, aileyi hedef alan fesat İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali için Danıştay'a başvuran İP Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü. Akşener, eşcinsel sapkınlarla görüşme yaptı, ancak poz vermekten utandı.
Sapkınlar daha sonra basın açıklaması yaptı.
Akşener'le bir görüşme yaptıklarını anlatan sapkın grubun sözcüsü Beray Göksu Eroğlu, İP'e, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e, ve LGBT'li sapkınlara sahip çıkan isimlere teşekkürlerini iletti.
Öte yandan sapkınların sözcüsü, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da teşekkür etti.