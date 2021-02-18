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Gündem LGBT için çırpınan Twitter teröre sahip çıktı
Gündem

LGBT için çırpınan Twitter teröre sahip çıktı

Sosyal medya platformu Twitter, terör örgütü PKK yanlısı hesaplara müdahale etmezken LGBT için ortalığı ayağa kaldırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 04:32:00 -
LGBT için çırpınan Twitter teröre sahip çıktı

   yeniakit.com.tr   

Terör yuvası Gara'ya yapılan Pençe Kartal 2 operasyonu sırasında 3 askerimiz çatışmada şehit düşerken, 13 vatandaşımız da terörist PKK tarafından alçakça katledildi. Türkiye'de büyük tepki ortaya çıkarken, bazı alçaklar sosyal medyadan terörü övdü.

Terör örgütü PKK; AB ve ABD de dahil birçok ülke tarafından terör terör örgütü olarak kabul edilmesine karşın sosyal medya platformu Twitter terörü övenlerin başlık açmasına ve paylaşım yapmasına izin veriyor.

Terör yandaşı alçakların çirkin paylaşımlarına ilişkin hiçbir kısıtlama yapılamıyor.

Soylu'nun LGBT mesajı engellendi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun, bir sergi etkinliğinde Kabe görseline de yer veren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine atfen “LGBT sapkınları” ifadelerini kullandığı mesajı Twitter tarafından “nefret” içerikli olarak işaretlendi.

Bahçeli'nin paylaşımını kaldırdılar

Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir paylaşımını da kaldırmıştı.

Bahçeli'nin 3 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan, "Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir." ifadeleri Twitter tarafından silindi.

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