Levent Gültekin Alparslan Türkeş’e ne dedi? Levent Gültekin kimdir?

Sosyal medya sözde gazeteci Levent Gültekin'in katıldığı canlı yayında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'i hedef alan açıklamalarını konuşuyor. Gültekin'in Alparslan Türkeş için kullandığı "Milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik biz bu ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla milyonlarca gencin hayatını karartmıştır, şu anda biliyorum ki onlar da benim gibi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" ifadelerine sosyal medyadan ve ülkücü camiadan tepki yağdı.

Zırvalayan Levent Gültekin’e Alparslan Türkeş Vakfı’nda tepki

Levent Gültekin, Twitter'da TT listesinin zirvesine yerleşti. Alparslan Türkeş Vakfı da "Kerameti kendinden menkul adamların zırvaları Türkeş'i küçültmez. Türkeş'in fikirlerini ve aziz hatırasını yaşatmayı görev edinen vakfımız, hadsiz açıklamaları yapan zatla ilgili hukuki işlemleri de başlatacak, takipçisi olacaktır" açıklamasıyla Gültekin'e tepki gösterdi.

Levent Gültekin kimdir?

Levent Gültekin, kendisini İzmirli gibi tanıtsa da 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Uluslararası İlişkiler Bölümünden yaptı. İlk olarak gazeteciliğe Yeni Şafak'ta başladı. Bir dönem Yeni Şafak'ta haber müdürlüğü de yapan Gültekin, 2000 yılında Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonra Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2007'de Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009'da TMSF'nin devraldığı Cine5'te yöneticilik yaptı. Diken internet haber sitesinde yazılar yazdı. CHP’nin yayın organı Halk TV’de program da yaptı.