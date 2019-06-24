Laikçi azgınlar yasaları hiçe sayıyor! Kutlama adıyla gençleri alkole özendiriyorlar

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr

Dün gece Çamlıca Camii önünde toplanan CHP’li grubun camiye karşı şampanya patlatması toplumun her kesiminden tepkiyle karşılanırken, Müslümanlar çocuklara ve gençlere alkolü özendiren sözde kutlamaların engellenmesi için çağrıda bulunuyor.

Dindarlara karşı tahammülsüzlükleriyle tanınan azgın azınlık, İstanbul seçimlerini CHP’nin kazanmasının ardından daha da pervasızlaştı. Cadde ve sokaklarda ellerinde içki şişeleriyle sözde kutlama yapan laikçi CHP zihniyetinin savunucuları, işi bir adım daha öteye taşıyarak camilere karşı şampanya patlatma terbiyesizliğine yeltendi.

Bunun adı kutlama olamaz

Sözde CHP’nin seçim zaferini kutlama adı altında sokaklarda içkili kutlamalar yapan laikçi azgın azınlık, yasal olarak çocuk ve gençlerden uzak tutulması gereken alkol tüketimini meşrulaştırmaya ve normalleştirmeye çalışıyor. Dünyanın her ülkesinde alkolle mücadelede yasaklar ve sınırlamalar yapılırken, CHP zihniyeti savunucuları yasaları hiçe sayarak toplumu alkole özendirecek davranışlar sergiliyor. Yasaları hiçe sayan laikçi azınlık, arsızlıklarını “kutlama” adıyla gizlemeye çalışıyor. Dün Çamlıca camiine karşı şampanya patlatan terbiyesiz gruptan sonra bugün de Kadıköy’de sokak ortasında bira şişeleriyle sözde kutlama yapan grup, vatandaşların tepkisini çekti.