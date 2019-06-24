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Laikçi azgınlar yasaları hiçe sayıyor! Kutlama adıyla gençleri alkole özendiriyorlar

Sevinçlerini ve öfkelerini içtikleri alkolü milletin gözüne sokarak göstermeye alışan CHP’li azgın azınlık, İstanbul seçimlerini CHP’nin kazanmasının ardından iyice zıvanadan çıktı. Dün camiye karşı şampanya patlatan CHP'liler bugün de Kadıköy sokaklarında bira şişeleriyle kutlama yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:17

 Yasemin Karahan  yeniakit.com.tr

Dün gece Çamlıca Camii önünde toplanan CHP’li grubun camiye karşı şampanya patlatması toplumun her kesiminden tepkiyle karşılanırken, Müslümanlar çocuklara ve gençlere alkolü özendiren sözde kutlamaların engellenmesi için çağrıda bulunuyor.

Dindarlara karşı tahammülsüzlükleriyle tanınan azgın azınlık, İstanbul seçimlerini CHP’nin kazanmasının ardından daha da pervasızlaştı. Cadde ve sokaklarda ellerinde içki şişeleriyle sözde kutlama yapan laikçi CHP zihniyetinin savunucuları, işi bir adım daha öteye taşıyarak camilere karşı şampanya patlatma terbiyesizliğine yeltendi.

Bunun adı kutlama olamaz

Sözde CHP’nin seçim zaferini kutlama adı altında sokaklarda içkili kutlamalar yapan laikçi azgın azınlık, yasal olarak çocuk ve gençlerden uzak tutulması gereken alkol tüketimini meşrulaştırmaya ve normalleştirmeye çalışıyor. Dünyanın her ülkesinde alkolle mücadelede yasaklar ve sınırlamalar yapılırken, CHP zihniyeti savunucuları yasaları hiçe sayarak toplumu alkole özendirecek davranışlar sergiliyor. Yasaları hiçe sayan laikçi azınlık, arsızlıklarını “kutlama” adıyla gizlemeye çalışıyor. Dün Çamlıca camiine karşı şampanya patlatan terbiyesiz gruptan sonra bugün de Kadıköy’de sokak ortasında bira şişeleriyle sözde kutlama yapan grup, vatandaşların tepkisini çekti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:17
  1. İstanbul
  2. chp kutlama

YORUM YAZ

  • AlpAlp4 dk önce
    Bunların sevinçleri gayet normal, içebilirler. Peki bunlara destek veren sağ partililer ne.... yiyip içecekler... Çok merak ediyorum.....
  • Serkan aydinSerkan aydin5 dk önce
    Halkın by gbi şeyler umurundami?değil.. camiye karşı şampanya patlatilmis dini değerlere saldırıda hakarette bulunulmuşaslında muhafazakar geçinen lerin de umrunda değil..varsa yoksa ekonomi kotu gidiyor dolar arttı yok belediyede yolsuzluklar rüşvet dönüyor adam kayiriliyor gbi şeyleri görürler.. onları görmeye gelince çok iyi görürler ama bole chpli putperest grubun cenahin yaptıkları rum olumsuzluklar gözükmek..
  • dobradobra6 dk önce
    chp liler genelde o zihniyetteler zaten. şükür namazı kılacak değillerdi.bunlara hiç takılmayın.onları eleştirmeyinde. muhafazakar geçinipde chp ye oy verenler utansın bu durumdan.durun daha neler olacak. bekleyip görelim.
  • serser7 dk önce
    kudurun la seriatci azinlik hersey cok güzel oldu :D
  • kyle xykyle xy9 dk önce
    her şey bitti bira kaldı dimi önce dini şirkten hacıdan hocadan alimden tarikattan kurtarın görücez ölünce kim haklı
  • adnan#adnan#10 dk önce
    İktidarın bu durumlara düşmesinin en önemli sebeplerinden biri de muhafazakar bir parti olarak yola çıkıp, çizgisinden sapmasıdır.
  • AviniAvini11 dk önce
    Akp birikimini bu zillet hiç edecekler yazık çok yazık haram olsun
  • selimselim11 dk önce
    ya AKP ye sizin gibi beyinsizler oy kaybettirdi hala o beyniniz almıyor dimi.sanki öbür dünyada beraber yanacaksınız.ama iftiradan dolay sen daha çok yanıcan o belli.ha oradada ben yanık seviyorum deme kimse duymaz haberin olsun HER ŞEY GÜZEL olacak beyinsiz
  • kiowakiowa12 dk önce
    hemen para cezası yazılmalı, kamuya açık alanlarda alkolün cezası en az 8000olmalı..belki paraları bir işe yarar.

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