Beyaz lahana sarması tarifi | Kış aylarında en çok tercih edilen ve tüketilen sebzelerden biridir beyaz lahana. Beyaz lahana ile etli ya da sade sarmalar hazırlayabilirsiniz. Yoğurtla ikram edebileceğiniz bu lezzeti hazırlamak ise sandığınızdan çok daha kolay. Peki, lahana sarma nasıl yapılır? | Beyaz lahana sarması tarifi | Lahana sarma gerekli malzemeler.