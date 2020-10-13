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Kadın - Aile Lahana sarması tarifi
Kadın - Aile

Lahana sarması tarifi

Beyaz lahana sarması tarifi | Kış aylarında en çok tercih edilen ve tüketilen sebzelerden biridir beyaz lahana. Beyaz lahana ile etli ya da sade sarmalar hazırlayabilirsiniz. Yoğurtla ikram edebileceğiniz bu lezzeti hazırlamak ise sandığınızdan çok daha kolay. Peki, lahana sarma nasıl yapılır? | Beyaz lahana sarması tarifi | Lahana sarma gerekli malzemeler.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:39:00 -
Lahana sarması tarifi

Lahana sarması doğru tarifle yapıldığında son derece lezzetli bir yemektir. Bütün ailenizin yüzünü güldürecek bu tarifi hazırlamak ise son derece kolay. Önemli olan doğru ölçüleri bilmek. Peki, lahana dolma nasıl yapılır?

Lahana sarması tarifi

  • 1 adet beyaz lahana

İç harç için;

  • 2 adet soğan
  • 1, 5 su bardağı pirinç
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Nane
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Su
  • Sıvı yağ

Lahana sarması nasıl yapılır?

Lahana sarması yapmaya iç harcı yaparak başlayabilirsiniz.

Küp küp doğradığınız soğanları yağda soteleyin.

Soğanların rengi dönünce tencereye salçayı ekleyin.

Ardından tencereye pirinç ve baharatları ilave edin.

Pirinç güzelce kavrulunca 1 çay bardağı sıcak suyu ilave edip ateşi kı kısın.

Pilav pişince altını kapatın demlenmeye bırakın.

Lahana yapraklarını tek tek ayırıp tuzlu suda 3-4 dakika haşlayın.

Haşlanan yaprakları parçalara ayırıp sarın.

Tencerenin altına birkaç yaprak dizin.

Yaprakların üzerine ise lahana sarmalarını.

Tüm yaprakları sardıktan sonra bir kasenin içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı salça, tuz ve sıcak su koyup karıştırın.

Sosu sarmaların üzerine gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatın.

Sarmalar kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin.

Kaynaya başlayan sarmanın altını kısın.

Kısık ateşte yapraklar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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