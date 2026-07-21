KÜTAHYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR TAŞINMAZIN M2 Sİ KAMULAŞTIRILACAK ALAN 2026/286 Ağızören Köyü 146 168 Tahsin SEVİNÇ, Ziya SEVİNÇ 621,47m2 Tamamı 2026/287 Ağızören Köyü 145 8 Gülsüm AYDIN ve DİĞERLERİ 1.593,42 m2 Tamamı 2026/288 Ağızören Köyü 143 56 Gülsüm AYDIN ve DİĞERLERİ 830,26 m2 Tamamı 2026/289 Kınık Köyü 189 46 Bayram ÇINAR ve DİĞERLERİ 140,87 m2 Tamamı 2026/290 Kınık Köyü 188 89 Bekir KARAKAŞ, Betül MUSLU 1.834,79 m2 Tamamı 2026/291 Kınık Köyü 188 75 Bayram ÇINAR ve DİĞERLERİ 1.919,16 m2 Tamamı 2026/292 Bozcahöyük Köyü 147 32 Erdal YAVUZ ve DİĞERLERİ 3.353,20 m2 Tamamı 2026/293 Bozcahöyük Köyü 138 100 Ömer ERİKLİ 9.710,35 m2 Tamamı 2026/294 Bozcahöyük Köyü 130 7 Fadime EM 3.097,18 m2 Tamamı

Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına hazine kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazlarla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 11.20'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/07/2026

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Basın No: ILN02513162