KÜTAHYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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KÜTAHYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
|ESAS NO
|KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|TAŞINMAZIN M2 Sİ
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|2026/286
|Ağızören Köyü
|146
|168
|Tahsin SEVİNÇ, Ziya SEVİNÇ
|621,47m2
|Tamamı
|2026/287
|Ağızören Köyü
|145
|8
|Gülsüm AYDIN ve DİĞERLERİ
|1.593,42 m2
|Tamamı
|2026/288
|Ağızören Köyü
|143
|56
|Gülsüm AYDIN ve DİĞERLERİ
|830,26 m2
|Tamamı
|2026/289
|Kınık Köyü
|189
|46
|Bayram ÇINAR ve DİĞERLERİ
|140,87 m2
|Tamamı
|2026/290
|Kınık Köyü
|188
|89
|Bekir KARAKAŞ, Betül MUSLU
|1.834,79 m2
|Tamamı
|2026/291
|Kınık Köyü
|188
|75
|Bayram ÇINAR ve DİĞERLERİ
|1.919,16 m2
|Tamamı
|2026/292
|Bozcahöyük Köyü
|147
|32
|Erdal YAVUZ ve DİĞERLERİ
|3.353,20 m2
|Tamamı
|2026/293
|Bozcahöyük Köyü
|138
|100
|Ömer ERİKLİ
|9.710,35 m2
|Tamamı
|2026/294
|Bozcahöyük Köyü
|130
|7
|Fadime EM
|3.097,18 m2
|Tamamı
Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına hazine kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazlarla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 11.20'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/07/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02513162