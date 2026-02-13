KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
|ESAS NO
|MAH/KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
|2025/360
|Bozcahöyük
|108
|59
|Harun ERDEN ve diğerleri
|541,29 m2
|24.358,05-TL
|2025/361
|Bozcahöyük
|108
|82
|Mehmet DURNA ve diğerleri
|7.626,45 m2
|343.240,25-TL
|2025/362
|Bozcahöyük
|108
|354
|Fatma KAÇMAZ ve diğerleri
|3.629,21 m2
|163.314,45-TL
|2025/363
|Bozcahöyük
|139
|59
|Mustafa KADEM
|3.342,24 m2
|150.400,80-TL
|2025/364
|Bozcahöyük
|139
|61
|Mustafa KADEM
|2.032,49 m2
|91.462,05-TL
|2025/365
|Bozcahöyük
|108
|275
|Ömer İZGİ ve diğerleri
|778,83 m2
|35.047,35-TL
|2025/366
|Bozcahöyük
|108
|279
|Arife ALAN ve diğerleri
|569,80 m2
|25.641,00-TL
|2025/389
|Bozcahöyük
|108
|125
|Mesut DENLİ ve diğerleri
|5.011,31 m2
|225.508,95-TL
|2025/391
|Bozcahöyük
|108
|131
|Halime ERDEN ve diğerleri
|3.508,94 m2
|157.902,30-TL
|2025/393
|Bozcahöyük
|147
|30
|Afife Suna SOYDAN ve diğerleri
|2.005,06 m2
|90.227,70-TL
|2025/394
|Bozcahöyük
|138
|46
|Adnan KADEM ve diğerleri
|2.133,73 m2
|96.017,85-TL
|2025/396
|Kınık
|188
|39
|Selime DÜZGÜN
|1.983,31 m2
|89.248,95-TL
|2025/398
|Kınık
|188
|93
|Sevim KAYAR
|705,77 m2
|31.759,65-TL
|2025/399
|Ağızören
|145
|19
|İbrahim ÜNLÜ
|1.485,77 m2
|67.209,65-TL
|2025/401
|Ağızören
|146
|160
|İbrahim ÜNLÜ
|2.499,42 m2
|112.973,90-TL
Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 26/02/2026 günü saat 10:10'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10/02/2026
