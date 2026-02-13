KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO MAH/KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA

BEDELİ 2025/360 Bozcahöyük 108 59 Harun ERDEN ve diğerleri 541,29 m2 24.358,05-TL 2025/361 Bozcahöyük 108 82 Mehmet DURNA ve diğerleri 7.626,45 m2 343.240,25-TL 2025/362 Bozcahöyük 108 354 Fatma KAÇMAZ ve diğerleri 3.629,21 m2 163.314,45-TL 2025/363 Bozcahöyük 139 59 Mustafa KADEM 3.342,24 m2 150.400,80-TL 2025/364 Bozcahöyük 139 61 Mustafa KADEM 2.032,49 m2 91.462,05-TL 2025/365 Bozcahöyük 108 275 Ömer İZGİ ve diğerleri 778,83 m2 35.047,35-TL 2025/366 Bozcahöyük 108 279 Arife ALAN ve diğerleri 569,80 m2 25.641,00-TL 2025/389 Bozcahöyük 108 125 Mesut DENLİ ve diğerleri 5.011,31 m2 225.508,95-TL 2025/391 Bozcahöyük 108 131 Halime ERDEN ve diğerleri 3.508,94 m2 157.902,30-TL 2025/393 Bozcahöyük 147 30 Afife Suna SOYDAN ve diğerleri 2.005,06 m2 90.227,70-TL 2025/394 Bozcahöyük 138 46 Adnan KADEM ve diğerleri 2.133,73 m2 96.017,85-TL 2025/396 Kınık 188 39 Selime DÜZGÜN 1.983,31 m2 89.248,95-TL 2025/398 Kınık 188 93 Sevim KAYAR 705,77 m2 31.759,65-TL 2025/399 Ağızören 145 19 İbrahim ÜNLÜ 1.485,77 m2 67.209,65-TL 2025/401 Ağızören 146 160 İbrahim ÜNLÜ 2.499,42 m2 112.973,90-TL

Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 26/02/2026 günü saat 10:10'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02399570