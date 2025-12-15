KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ
KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2022/276 Esas
KARAR NO : 2023/532
Davacı , MUROOJ RAAD AHMED AL-HADIDI ile Davalı , MOHAMMED ABDULLAH AJAJ AJAJ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın boşanma davası yönünden KABULÜ ile; Irak uyruklu Raad ve Surıye 'den olma, 05/03/1997 doğumlu davacı MUROOJ RAAD AHMED AL-HADIDI ile Irak uyruklu Amına ve Abdullah'dan olma 01/01/1995 doğumlu davalı MOHAMMED ABDULLAH AJAJ AJAJ ' ın tarafların Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesi uyarınca zina nedeniyle BOŞANMALARINA karar verilmiş olum davalı MOHAMMED ABDULLAH AJAJ AJAJ' e karar tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 05/12/2025
Basın No: ILN02360638