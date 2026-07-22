KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer İrtifak Alanı Kamulaştırılacak Alan Malik Bilgileri 2026/378 Kütahya Merkez Ağızören Köyü 146 ada 337 parsel (5.631,14 m² yüzölçümlü tarla) - 5.631,14 m2 Şerife Arıoğlu ve Müşt. 2026/379 Kütahya Merkez Ağızören Köyü 145 ada, 9 parsel (1.288,94 m² yüzölçümlü tarla) - 1.288,94 m2 Ali Boy ve Müşt. 2026/380 Kütahya Merkez Ağızören Köyü 137 ada, 1parsel (885,47 m² yüzölçümlü tarla) - 885,47 m2 Fatma İnal ve Müşt. 2026/381 Kütahya Merkez Kınık Köyü 189 ada, 36 parsel (725,67 m² yüzölçümlü tarla) - 725,67 m2 Yüksel Düzgün ve Müşt. 2026/382 Kütahya Merkez Kınık Köyü 188 ada, 105 parsel (3.002,37 m² yüzölçümlü tarla) - 3.002,37 m2 İsmail Küney ve Müşt. 2026/383 Kütahya Merkez Kınık Köyü 188 ada, 61 parsel (2.162,56 m² yüzölçümlü tarla) - 2.162,56 m2 Ayşe Künak ve Müşt. 2026/384 Kütahya Merkez Kınık Köyü 188 ada, 35 parsel (1.980,42 m² yüzölçümlü tarla) - 1.980,42 m2 Nurettin Baday ve Müşt. 2026/385 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 139 ada, 25 parsel (6.113,86 m² yüzölçümlü tarla) - 6.113,86 m2 Bahriye Arslan ve Müşt. 2026/386 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada, 61 parsel (5.775,44 m² yüzölçümlü tarla) - 5.775,44m2 Ali Alım ve Müşt.

Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği,

Duruşmanın 22/09/2026 günü saat 11:15'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 01/07/2026

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Basın No: ILN02513516