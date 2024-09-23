KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer İrtifak Alanı Kamulaştırılacak Alan Malik Bilgileri 2024/545 Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 152 ada, 13 parsel (3.213,01 m²) 223,39 m² - Ahmet Candan ve müşt. 2024/547 Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 17 parsel (1.867,88 m²) 202,11 m² - Fatma Ocak ve müşt. 2024/549 Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 10 parsel (12.013,35 m²) 853,98 m² - Ahmet Seçgin ve müşt. 2024/551 Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 6 parsel (1.334,24 m²) 149,20 m² 5,07 m² Kamil Şengül ve müşt. 2024/553 Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 35 parsel (3.010,94 m²) 478,08 m² - Ahmet Ay ve müşt. 2024/555 Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3282 ada, 106 parsel (6.590,32 m²) 1.084,58 m² - Halime Keskin ve müşt. 2024/557 Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 15 parsel (1.286,52 m²) 136,98 m² - Hasan Umut ve müşt. 2024/559 Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3282 ada, 111 parsel (7.889,87 m²) 1.278,26 m² - Şerife Ay ve müşt. 2024/561 Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3282 ada, 129 parsel (4.964,37 m²) 351,71 m² - Kamil Varyemez ve müşt. 2024/563 Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 46 parsel (4.291,44 m²) 375,29 m² - Bahar Merve Baran ve müşt. 2024/565 Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3289 ada, 24 parsel (1.937,93 m²) 268,32 m² - Şerife Aşkın ve müşt. 2024/567 Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 34 parsel (1.962,07 m²) 306,78 m² - Ayşe Aydemir ve müşt. 2024/569 Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3282 ada, 107 parsel (7.405,3 m²) 398,07 m² - Emine Sarğın ve müşt. 2024/571 Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 9 parsel (8.497,42 m²) 666,60 m² - Azime Ceylan ve müşt. 2024/573 Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3289 ada, 23 parsel (2.081,52 m²) 1.161,47 m² - Hatice Konuray ve müşt. 2024/575 Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3289 ada, 22 parsel (1.554,14 m²) 36,93 m² - Azime Şen ve müşt.

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ne husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,

Duruşmanın 13/11/2024 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 19/09/2024

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Basın No: ILN02092391