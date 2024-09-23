KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
|Esas No
|Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer
|İrtifak Alanı
|Kamulaştırılacak Alan
|Malik Bilgileri
|2024/545
|Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 152 ada, 13 parsel (3.213,01 m²)
|223,39 m²
|-
|Ahmet Candan ve müşt.
|2024/547
|Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 17 parsel (1.867,88 m²)
|202,11 m²
|-
|Fatma Ocak ve müşt.
|2024/549
|Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 10 parsel (12.013,35 m²)
|853,98 m²
|-
|Ahmet Seçgin ve müşt.
|2024/551
|Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 6 parsel (1.334,24 m²)
|149,20 m²
|5,07 m²
|Kamil Şengül ve müşt.
|2024/553
|Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 35 parsel (3.010,94 m²)
|478,08 m²
|-
|Ahmet Ay ve müşt.
|2024/555
|Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3282 ada, 106 parsel (6.590,32 m²)
|1.084,58 m²
|-
|Halime Keskin ve müşt.
|2024/557
|Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 15 parsel (1.286,52 m²)
|136,98 m²
|-
|Hasan Umut ve müşt.
|2024/559
|Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3282 ada, 111 parsel (7.889,87 m²)
|1.278,26 m²
|-
|Şerife Ay ve müşt.
|2024/561
|Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3282 ada, 129 parsel (4.964,37 m²)
|351,71 m²
|-
|Kamil Varyemez ve müşt.
|2024/563
|Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 46 parsel (4.291,44 m²)
|375,29 m²
|-
|Bahar Merve Baran ve müşt.
|2024/565
|Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3289 ada, 24 parsel (1.937,93 m²)
|268,32 m²
|-
|Şerife Aşkın ve müşt.
|2024/567
|Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 34 parsel (1.962,07 m²)
|306,78 m²
|-
|Ayşe Aydemir ve müşt.
|2024/569
|Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3282 ada, 107 parsel (7.405,3 m²)
|398,07 m²
|-
|Emine Sarğın ve müşt.
|2024/571
|Kütahya Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Köyü 148 ada, 9 parsel (8.497,42 m²)
|666,60 m²
|-
|Azime Ceylan ve müşt.
|2024/573
|Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3289 ada, 23 parsel (2.081,52 m²)
|1.161,47 m²
|-
|Hatice Konuray ve müşt.
|2024/575
|Kütahya Merkez Alayunt Mahallesi 3289 ada, 22 parsel (1.554,14 m²)
|36,93 m²
|-
|Azime Şen ve müşt.
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ne husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,
Duruşmanın 13/11/2024 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 19/09/2024
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Basın No: ILN02092391