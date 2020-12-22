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Medya Kuruluş Osman’a damga vurmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu sözleri olay olacak
Medya

Kuruluş Osman’a damga vurmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu sözleri olay olacak

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Kazakistanlı sanatçı Ercan Arkabay, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için önemli çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:40:00 - 2020-12-22 12:17:55
Kuruluş Osman’a damga vurmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu sözleri olay olacak

Konya'da Türk Halk Müziği dalında yüksek lisansını tamamlayan ve doktoraya hazırlanan Kazakistanlı Ercan Arkabay, Türk yaylı çalgısı dombrayla seslendirdiği eserlerle tarih temalı dizilere kimi zaman heyecan kimi zaman da hüzün katıyor.

Yüksek lisans eğitimi için 6 yıl önce Konya'ya gelen Ercan Arkabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle çocuk yaşta uğraşmaya başladığını söyledi.

Türkiye'de eğitim görmeyi çocukluğundan beri hayal ettiğini dile getiren Arkabay, 2014'te geldiği Konya'da eğitiminin yanı sıra profesyonel müzik hayatına da atıldığını anlattı.

Arkabay, en büyük hayalinin bu topraklara gelmek olduğunu belirterek, "Göç benim için insanın kendini geliştirmesi demek. Burada bir göçmen yabancı öğrenci olarak hem profosyonel müzik hayatına atıldım hem de yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şimdi aynı dalda halk müziği üzerine doktora çalışmalarına başladım." dedi.

Çalgı aleti dombranın adının Türk geleneğindeki yerine işaret eden Arkabay, "kahraman" anlamına gelen dombranın binlerce efsaneye konu olduğunu ve son yıllarda da Türkiye'de popüler hale geldiğini vurguladı.

"Dombra" eserinin bestecisi Arslanbek Sultanbekov ile Türkiye'de 300'e yakın konser verdiklerini aktaran Arkabay, şunları kaydetti:

"Gitmediğimiz şehir ve festival kalmadı. Dombra, Türkiye'de çok meşhur oldu. 'İsimsizler' dizisinin jenerik müziklerini yazdım. 'Direniş Karatay' sinema filmine de müzikle katkıda bulundum. Türkiye ile Özbekistan ortak yapımı 'Harzemşah' dizisinin jenerik müziklerini yazdık. Arslanbek Sultanbekov ile 'Kuruluş Osman' dizisinde rol aldım ve 'Osman Bey' türküsünü seslendirdik. 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisine de jenerik sağlıyorum. Gerilim, sevgi, aşk ve heyecan sahnelerinde dombra ve kopuzla beste yapıyoruz. Dizilerdeki sahnelerin daha etkili olması için müzikle, dombra ile katkı sağlıyoruz."

Sanatıyla ülkeye katma değer sağlıyor

İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu ise yabancılarla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Ercan Arkabay ile ikamet izni işlemleri sırasında tanıştık. Kendisinin diğer yabancılar gibi ülkemize kattığı değere ve sağladığı uyuma çok önem veriyoruz. Ercan, sanatçı kişiliğiyle farkındalık gösterdi. Tarih temalı dizilere enstrüman çalıyor ve beste yapıyor." diye konuştu.

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Yorumlar

mustafaa

sen devletsen sencer gibi bir yiğidi harcamayacaksın ve ne yazıkki aynı bilinçsizlik ve cehalet hala devaam ediyor iyilr harcanıyor dalkavuklar baş tacı ediliyor
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