Kuruluş Osman ekibi Çeçenistan'da! Cumhurbaşkanı'nın özel davetiyle...
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Kuruluş Osman ekibini ağırladı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, ve Alplerini oynayan Burak Çelikkol'un yanı sıra Azerbaycan'ın dünyaca ünlü kick boks ustası Zabit Samedov'da yer aldı.
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman ekibi Çeçenistan'a gitti. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı Kuruluş Osman ekibi Çeçenistan'da büyük coşku ile karşılandı.
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un özel davetlisi olarak Çeçenistan'a giden ekip akşam yemeği yedi.
Çeçenistan'a özgü dans gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Kadirov, Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit le bizzat yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Burak Özçiviti'n yanı sıra Ragıp Savaş, Burak Çelik, Yiğit Uçan gibi oyuncularda davete katıldı.