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Kurtarılan caretta caretta denize bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurtarılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası Şalvar Kaptan 2 tedavisinin ardından denize bırakıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:58
Kurtarılan caretta caretta denize bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurtarılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası Şalvar Kaptan 2 tedavisinin ardından denize bırakıldı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaralı bir şekilde ağlara takıldıktan sonra kurtarılan caretta caretta cinsi kaplumbağaya kendisini bulan balıkçının adı verildi. Şalvar kaptan 2 isimli deniz kaplumbağası oltalara, balıkçı ağlarına, plastik atıklara, tekne pervanelerine ve insan şiddetine karşı direnerek hayatta kalmayı başardı. Şalvar kaptan 2, Girne’de Akdeniz’in en önemli deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezi olarak 14 ay önce kurulan Meritta’ya bir boğulma vakası olarak getirilmişti.Balıkçılar tarafından yaralı halde kurtarıldıktan sonra götürüldüğü merkezde tedavi edilen deniz kaplumbağasının denizlere dönüşü göz alıcı görüntülere sahne oldu.


Şalvar Kaptan 2’nin suyla buluşmasından saatler sonra ise bir başka deniz kaplumbağası daha boğulma teşhisiyle rehabilitasyon merkezine getirildi. Bir balıkçının yaklaşık 18 metre derinlikteki ağına takıldığını fark etmesi üzerine yaklaşık 10 dakika önce merkeze ulaşmış olan kaplumbağaya acil müdahale yapan görevliler ilk olarak ciğerlerindeki suyu aldılar. Bu işlemin ardından küçük bir hortum aracılığıyla ciğerine hava gönderilen kaplumbağanın nefes alması sağlanıyor. Ardından asitli bir içecekle ve diş fırçası kullanılarak ağzı temizlenen hayvanın kabuğunda yumuşama tespit edilmesi üzerine D vitamini enjekte ediliyor.


Kaplumbağalara kasıtlı olarak zarar veriliyor


Deniz kaplumbağalarının en çok karşılaştıkları tehlikeleri sıralayan merkez yetkilisi Biyolog Silem Saygın adada en çok boğulma vakalarının görüldüğünü ve bunu kasti yaralanmaların izlediğini belirtti. “Deniz kaplumbağaları karşılaştıkları tehlikeler boğulma vakalarının yanı sıra kasti yaralanmalar ve başa özellikle darbeler başladı. Tekne pervanesi dediğimiz kesikler oluştu. Ne yazık ki kasti yaralanmadan kastımız hayvanın başına defalarca çoklu darbeler, sert cisimle vurma kafasına çarpma gibi vakalarla karşılaşıyoruz” diyerek caretta carettalara insanların kasti olarak zarar verdiğini ifade etti.


Deniz kaplumbağaları için bir diğer tehlikenin de denizlerdeki kirlilik olduğunu belirten Saygın, “Bunlara ek olarak kirliliği de eklersek eğer plastik poşetler, deniz kaplumbağalarından caretta carettalar olarak bilinen etçil deniz kaplumbağası deniz anası yiyerek beslenirler. Sudaki yüzen poşetleri deniz anası olduğunu düşünüp yiyerek boğulurlar. Merkezimize gelen vakalarda karşılaştığımız durumlar olta yutması, plastik atıklar içlerinden çıkan plastik atıklar. Bunlar maalesef çok üzücü. Mesela şu bir deniz kaplumbağasının içinde çıkan kılıç balığı oltası.Büyük paslı tehlikeli bir olta yemek borusundan çıktı” dedi.


Yaralı deniz kaplumbağaları merkeze nasıl ulaştırılıyor


Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Hande Tibuk yaralı kaplumbağaların merkeze getirilme sürecini anlattı.Yaralı kaplumbağaları bulan balıkçıların Meritta İhbar Hattı telefon numarasını arayarak haber verdiğini belirten Tibuk, “Bizi arıyorlar biz gidip alıyoruz. Bugüne kadar 26 hastamız oldu. Bugün de iyileştikten sonra tabi denize geri salıyoruz, doğaya geri gönderiyoruz. Bugün de sanıyorum 15’inci kaplumbağayı denize indiriyor olacağız. Bu bize çok büyük mutluluk veriyor” dedi. Kaplumbağalardan ayrılırken zorndıklarını belirten Tibuk “Yaralı gelen bir kaplumbağa belli süre burada misafir oluyor. O veda sahnesi biraz acıklı oluyor. Ama çok da mutlu oluyoruz. Önemli bir misyonu tamamlamanın mutluluğu oluyor. Çünkü onun yeri denizler. O mutluluk da paha biçilmez” ifadelerini kullandı.


Paha biçilemez mutluluk ise yaralı deniz kaplumbağası Şalvar Kaptan 2’yi merkeze ulaştıran balıkçı Şalvar Kaptan lakaplı Fehmi Büyükkal eşliğinde yaşanıyor. Denizlerin sevimli sakini, “Denizden geldi denize geri yolluyoruz” ifadelerini kullanan isim babasının gözetiminde suyla buluştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:58
  1. doğa

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