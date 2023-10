KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.



ESAS NO : 2022/120 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü



MEVKİİ : ULUYOLALTI



PAFTA NO :



ADA NO : 130



PARSEL NO : 5



VASFI : Tarla



YÜZÖLÇÜMÜ : 30.331,05 m2



MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM CİVELEK, AHMET CİVELEK, AYŞEGÜL ÖZCAN, BİRGÜL CİVELEK SARIMADEN, CAVİT CİVELEK, CEMİL CİVELEK, DİLEK ÖZCAN, FATMA CİVELEK, FATMA HANAĞASI, GÜL DAŞDEMİR, GÜLÜZAR AYDIN, HALİL İBRAHİM CİVELEK, HATİCE CİVELEK, HURİYE TAN, İSMAİL MAZAK, KEZBAN ÖZTÜRK, KEZİK CİVELEK, MEHMET CİVELEK, MENEKŞE MAZAK, MEVLÜT CİVELEK, MUHARREM CİVELEK, NİGAR COCİ, NİLÜFER CİVELEK, NURETTİN CİVELEK, PAKİZE KAYACI, RAMAZAN CİVELEK, REYHAN KOPARAN, RIZA CİVELEK, SATI GÜMÜŞ, SATILMIŞ CİVELEK, SELVER CİVELEK, SENİHA CİVELEK, ŞENGÜL İNAN, TUĞBA CİVELEK, UĞUR CİVELEK, ÜMMÜHAN HAMZAOĞLU, YASEMİN BOSTANCI, YILMAZ CİVELEK,MÜTEVEFFA ALİ CİVELEK, HASAN CİVELEK, RIZA CİVELEK, HÜSEYİN CİVELEK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/120 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/09/2023

Basın No: ILN01917570