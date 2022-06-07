Kurban fiyatları ne kadar? 2022 Dana, koç, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Diyanet üzerinden vekalet yoluyla kurbanlarını kestirecekler yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 2 bin 250 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 1800 lira olarak belirlendi. Yurttaşlar tarafından sıklıkla araştırılan kurban fiyatları ve kurban kesim bedelleri bayrama sayılı günler kala daha çok merak edilmeye başladı. Kurban kesim bedelleri Diyanet tarafından açıklanırken kurban fiyatları değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2022 kurban fiyatları ne kadar?

mevcut küçükbaş hayvan fiyatları 2 bin 500 lira ila 4 bin lira arasında değişirken büyükbaş kurbanlıkların fiyatları 20-25 bin lira arasında değişiyor.

küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar?

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, “Samsun ve çevre illerinde bu sene de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Samsun’da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL’den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL’ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL’yi buluyor” dedi.