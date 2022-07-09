Kurban bayramın sebebiyle pek çok kişi ‘Kurban eti nasıl saklanır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kurbanlık et poşetle mi yağlı kağıtla mı saklanır?

Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti kaç ay buzlukta kalır?

Kurban etinin saklanması son derece önemlidir. Eti sıcak havalarda saklamak, çürümesini önlemek son derece önemlidir. Bu sebeple öncelikle kesim yerlerinden poşetlerle eve getirilen etin hızlıca poşetten çıkarılması gerekiyor. Et soğuma aşamasında dışardan getirdiğiniz poşetle buzdolabına girerse çok daha hızlı çürüme yaşayabilir. Bu aşama hijyen açısından da dışardan gelen poşetlerin buzdolaplarını konmaması öneriliyor. Eti geniş tencere ya da kaplara aldıktan sonra 3-4 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Ardından eti bölüp dağıtabilirsiniz.

Eti porsiyonluk olarak ayarlayıp buzdolabı poşetine koyabileceğiniz gibi streç film ya da yağlı kağıda da sarabilirsiniz. Et -1,5 °C ile -1,7 °C derece arasında donmaya başlayacaktır. -18°C’de et 6 ila 12 ay tazeliğini koruyacaktır.