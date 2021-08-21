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İSLAM

Kur'an kursları doldu taştı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ‘Yaz Kur’an Kursları’na bu sene 2 milyona yakın öğrenci katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından öğrencileri tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 14:12:00 -
Kur'an kursları doldu taştı

 YENİ AKİT  ANKARA 

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur’an kurslarında açtığı ‘Yaz Kur’an Kursları’na bu sene 2 milyona yakın öğrenci katıldı.

5 Temmuz 2021 tarihinde başlayan kurslar, 6 haftalık eğitim sürecinin sonunda 20 Ağustos Cuma günü sona erdi. Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursları’na 4-9 yaş arası çocuklar yüz yüze, 10-15 yaş arası çocuklar isteğe bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi, 16-22 yaş arası gençler ise sadece çevrimiçi olarak katıldı.

68 bin cami ile 13 bin Kur’an kursu olmak üzere toplam 81 bin noktada gerçekleştirilen yaz kurslarında, 110 bin din görevlisi görev yaptı. Kurslarda 1 milyon 32 bin 615 erkek, 874 bin kız olmak üzere toplamda 1 milyon 906 bin 615 öğrenci, Kur’an-ı Kerim ile itikad, ibadet, ahlak ve siyer derslerinden oluşan Temel Dini Bilgiler eğitimi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencileri tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencileri tebrik etti. Velilere ve kurslarda görev alan hocalara teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajına ayrıca yaz Kur’an Kursları ile ilgili detayların olduğu bir infografi de ekledi. Başkan Erbaş’ın mesajı şu şekilde: “Bu yıl düzenlediğimiz Yaz Kur’an kurslarımızda 1 Milyon 906 bin 615 evladımız Kur’an-ı Kerim ile buluştu Elhamdülillah. Kurslarımıza katılan evlatlarımızı tebrik ediyor, değerli velilerine ve büyük özveri gösteren hocalarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

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