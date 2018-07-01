Kumaşa bulaşan boya lekeleri nasıl temizlenir?

UYARILAR:

Temizlik adımlarını uygulamadan önce kumaşın gözle görülmeyen bir yerinde test ederek, renk değişimi olup olmadığından emin olun.

Bazı kumaşlar yıkamaya ve leke çıkartmaya karşı çok hassas olabilir. Temizlik adımları için etikette yer alan talimatları takip edin. Hassas kumaşlarda, liflerin aşınmaması için sert uygulamalardan kaçının.

Lateks boya lekeleri ( Su bazlı iç ve dış cephe boyaları)

Boya lekesi oluşur oluşmaz temizliğe bağlamak, lekenin kuruyarak kalıcı hale gelmesini önler. Lateks boyalar su ve akrilik karışımından oluşur. Diğer boyalara göre temizlenmesi daha kolaydır.

Bir kaşık ya da spatula yardımıyla kumaş üzerindeki boya kalıntısını kazıyarak temizleyin. Su ile temizliğe geçmeden önce, kumaştaki tüm boyayı kaldırdığınızdan emin olun.

1’e 1 oranında sıvı el sabunu ve bulaşık deterjanını karıştırın.

Küçük bir parça süngeri deterjana batırıp lekenin üzerine uygulayın.

1-2 dakika boyunca lekenin üzerine baskı uygulayarak tampon yapın.

Daha sonra ılık su ile lekeli bölgeyi durulayın.

Leke tamamen temizleninceye kadar aynı adımları tekrar edin.

Kurumuş boya lekelerinde sert kıllı bir fırça ile kumaşı fırçalayarak, boyanın yüzeyden temizlenmesini sağlayın.

Daha sonra lekenin üzerine saç spreyi sıkın ya da izopropil alkol dökün.

1-2 dakika bekledikten sonra kumaşı hafifçe ovalayın. Bol su ile durulayın.

Leke tamamen temizleninceye kadar aynı adımları tekrar edin.

YAĞLI BOYA LEKELERİ:

Taze veya kurutulmuş yağlı boya lekesini temizlemek için hiçbir zaman su uygulamayın.

Yağlı boyayı açmak için distile terebentin kullanın.

Terebentini boya satılan tüm mağazalarda ve hırdavatçılarda bulabilirsiniz.

Bir parça bezin üzerine terebentini döküp lekenin üzerine tampon yaparak uygulayın.

Leke tamamen çıkana kadar işleme devam edin.

Leke kumaşta dalgalı bir görünüm bıraktıysa küçük bir kovayı ılık su ile doldurun.

Bir miktar bulaşık deterjanı ekleyip köpürtün.

Kumaşı deterjanlı suda ıslatıp bir saat boyunca suda bekletin.

Bekleme süresinin sonunda normal yıkama adımlarını uygulayın.

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