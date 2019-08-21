0553 313 94 23

Kulak tıkanması sonrası uçak yolculuğuna dikkat

Doç.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
Kulak tıkanması sonrası uçak yolculuğuna dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulak tıkanması olduğu zaman uçak yolculuğunun tehlikeli olabileceğini söyledi.


Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr.Yavuz Selim Yıldırım, “Yaz aylarının başlamasıyla beraber seyahatlerde artıyor, ancak yolculuktan önce kulaklarda tıkanma varsa uçak yolculuğu çok tehlikeli olabilir. Orta kulak boşluğu östaki borusu yoluyla burun arkası yani geniz ile bağlantı halindedir, orta kulak boşluğunun basıncını östaki borusu sağlar, normalde kapalı olan östaki borusu yutkunma, sakız çiğneme, hapşırma, öksürme ve ıkınma esnasında açılıp kapanarak orta kulak basıncını düzenler” dedi.


Üst solunum yolu enfeksiyonlarının östaki borusu tıkanıklığının en önemli sebebi olduğunu ifade eden Dr. Yıldırım, “Burun çeşitli nedenlerle tıkandığında örneğin alerjik rinit, burun eti, burunda kemik eğriliği, geniz eti ve çeşitli tümörler östaki borusunun tıkanmasına neden olur. Östaki borusu tıkandığı zaman orta kulak basıncı bozulur. Basınç eşitlemesi yapılamayan kulakta seslerin iletiminde problem olur. Bu kişiler kulaklarının tıkandığını hisseder, kulaklarında bir ağırlık hisseder, eğer bu şekilde uçak yolculuğu yapacak olurlarsa uçağın kalkış ve iniş esnasında kulaktaki basıncın eşitlenememesine bağlı kulak zarında ve iç kulakta ciddi hasarlar oluşabilir. Bu problemden kurtulmak için bazı basit önlemler işe yarayabilir. Uçak kalkmadan yarım saat önce burun spreyi sıkmak burun içerisini rahatlatarak östaki borusu fonksiyonlarının daha iyi hale gelmesini sağlar. Uçak içerisinde ve özellikle inişe geçmeye başladığı zaman kulak basıncındaki değişikliklerden en az etkilenmek için sakız çiğnemek, yudum yudum su içmek, hafif bir şekilde balon şişirir gibi yapmak ve burun spreyi sıkmak orta kulak basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur” diye konuştu.


Gerekli önlemlerin alınmasına rağmen basınç eşitlemesi yapamayan kişilerde kulak zarında kanamaların, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak zarında delinme, iç kulak yapıların hasarlanması ve buna bağlı baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı görülme ihtimali artırdığını kaydeden Dr. Yıldırım, “İş gereği sürekli seyahat etmek zorunda kalan insanlar kulakta basınç problemi yaşıyor ise bu problemden kalıcı olarak kurtulmak için güncel tedavi seçeneklerinden yararlanabilirler. Östaki balon dilatasyonu östaki borusundaki yapışıklıkları açarak, Östaki fonksiyonlarının normale gelmesine yardım eder. Bunun dışında alerjik şikayetleri olanların mevsim geçişlerinde alerji ilaçları kullanması burundaki ödemi azaltarak orta kulak basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur. Burunda yapısal olarak et-kemik ve kıkırdak deformitesi bulunan kişilerin burundan ameliyat olması burun fonksiyonlarını iyileştirerek orta kulağı olumlu olarak etkiler” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okat ailesinin acı günü
    1. Okat ailesinin acı günü
    2. Mandalar, nehirde serinliyor
    3. Bilecik’te anıt ağaçlara bakım ve..
    4. Akhisar’da açık hava konserleri
    5. Diyarbakır'daki silahlı kavgada..
    6. Isparta Belediyesi’nden kente örnek..
    7. Hamileler stresten uzak durmalı
    8. Opr. Dr. Saçkan'dan reçeteye..
    9. Huzurevi sakinleri ebru sanatını..
    10. Karaman'da bıçaklı kavga! 1 ölü
    11. (Özel) Komşusunun dükkanını..
    12. Gazeteci Demirel'i öldüren damadına..
    13. E-ticarette kırtasiye ürünleri..
    14. Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın..
    15. Bayramda akaryakıta 1.9 milyar lira..
    16. Kulak tıkanması sonrası uçak..
    17. Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
    18. "2 ya da 3 oyuncu daha alacağız"
    19. (ÖZEL) Taşlı sopalı beşik kertmesi..
    20. Bursaspor’un transfer tahtasındaki tek..
    21. (Özel) Motosikletli kurye köpekten..
    22. Kerevitaş, ihracatını artırarak büyüdü
    23. Trabzonlu gazetecilerden Vali Bilmez’e..
    24. Cimnastikçilerden Başkan Erdem’e..
    25. Tam 5 milyon ton! Afyondan Çin’e..
    26. Islam Slimani'nin yeni takımı belli oldu
    27. Kontrolden çıkan otomobil markete girdi
    28. Kıyı ve koylara yapılaşma ayarı
    29. Kocaeli’de patlayan şebeke hattı iki..
    30. Mersin polisinden vatandaşlara..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!