KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/10225 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10225 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 394 Ada, 7 Parsel, L3PS Blok, C Giriş, 1. kat ( 4 ) Nolu Bağımsız Bölüm

1.) TAPU BİLGİSİ:

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 394 Ada 7 Parsel sayılı 3.725,16 m² miktarlı arsası, 110/6391 arsa paylı, kat irtifaklı, L3ps blok 1. kat C giriş (4) nolu konut nitelikli taşınmazın (1/1) tam payı üçüncü kişi adına kayıtlıdır. İrtifak Bölümü; Teaş Lehine 1756.34 M2?lik kısımda İrtifak Hakkı, Beyan Bölümü; 18.05.2007 tarihli yönetim planı, Şerh Bölümü; İki adet haciz şerhi, İpotek Bölümü; Bir adet ipotek bilgisi mevcuttur.

2.) İMAR DURUM BİLGİSİ:

Başakşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre; 394 Ada 7 Parselin, 18/06/2003 tasdik tarihli, Boğazköy Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı?nda Konut Alanı?nda kalmaktadır.

3.) TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:

Konum ve İdari Adres: Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz konum itibariyle Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesine 725 metre, Özel İstanbul Akademi Anadolu Lisesine 815 metre, Boğazköy Merkez Camisine 260 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır.

Ana Taşınmaz:

Taşınmazın bulunduğu L3ps blok; Bodrum kat + zemin kat + 7 normal kat + çatı piyes katı olmak üzere toplam 10 katlı, blok nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen bina 44 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Blok giriş kapısı demir kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi mantolama kaplamalı, asansörlü, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur.

Mesken Durumu:

L3ps blok 1. kat C girişli (4) nolu konut; bina girişine göre sağ tarafta olup odalar ve salon laminant parke kaplamalı, antre, mutfak, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, klozet ve lavabo mevcut mutfakta ise sabit tezgâhlı ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır.

Mimari Projesi:

Başakşehir Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; L3ps blok 1. Kat C giriş (4) nolu konut; girişte antre, salon, mutfak, üç odalı, çamaşır odası, banyo ve wc mahalleri olup yaklaşık toplam net 85,00 m² brüt 105,00 m² alana sahiptir.

Adresi : Başakşehir 2. Kısım Mah. Boğazköy Cad. Somutkent Sitesi C Blok No:70 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 110/6391

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:55

17/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02491875