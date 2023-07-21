KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/135 Esas

KARAR NO : 2023/407

Davacı YULIYA ÖNTÜRK tarafından davalı CENK BURAK ÖNTÜRK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



"HÜKÜM :

1-TMK 165. Maddesine dayanarak açılan davanın REDDİNE, TMK 166. Maddesine dayanarak açılan davanın KABULÜ ile davacı YULIYA ÖNTÜRK ile aynı hanede nüfusa kayıtlı davalı CENK BURAK ÖNTÜRK'ün evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,



2-Davacı davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 9.200,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



3-Dava adli yardım talepli olarak açılmış olup, alınması gereken 179,90 TL. başvuru harcı, 179,90 TL. peşin harç toplamı 359,80-TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,



4-Dava adli yardım talebi ile açılmış olduğundan, suçüstü ödeneğinden karşılanan 2.676,24 ilanen tebligat ücretinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,



5-Davacı tarafından yapılan 88,50-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



6-Davalı tarafından yapılan yargılama giderleri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,



7-Gider avansından artan kısmın karar kesinleştikten sonra ilgilisine iadesine,



Dair, davacı asil ve vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.16/05/2023" karar verilmiştir.



Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/07/2023

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Basın No: ILN01863967