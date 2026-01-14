KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

اعلان

از سوی دادگاه خانواده ششم کوچوک چکمجه جمهوری ترکیه

شماره پرونده: 2022/227 اصلی

خواندگان: 1- حلیمه امینی (HALIMEH AMINI)

آدرس: Ardıçlı Mah. 786 Sokak İnan Apt. Huzur Apt. Blok No:6 İç Kapı No:10 Esenyurt/ İSTANBUL

در جریان رسیدگی به دعوی طلاق (طلاق به دلیل تزلزل اساسی بنیان زندگی زناشویی (طلاق توافقی)) که از سوی خواهان/خواهان علیه شما مطرح گردیده است؛ با توجه به اینکه ابلاغ اوراق قضایی به نشانی اعلامی شما در دادخواست امکان پذیر نبوده و علی رغم تنظیم نیابت قضایی نیز نتیجه ای حاصل نگردیده است، مقرر گردید تاریخ جلسه رسیدگی مقدماتی از طریق انتشار در پایگاه خبری عمومی اینترنتی (جمهوری اسلامی ایران) و به زبان فارسی، به صورت ابلاغ قانونی از طریق اعلان، به شما ابلاغ شود.

در روز جلسه رسیدگی: در تاریخ 09/04/2026 ساعت 09:35 لازم است شخصاً در جلسه رسیدگی حاضر شوید یا خود را از طریق وکیل قانونی نمایندگی نمایید. همچنین وفق ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی، لازم است آمادگی های لازم جهت صلح را فراهم نمایید. در صورتی که تنها یکی از طرفین در جلسه حاضر شود و خواهان ادامه رسیدگی باشد، طرف غایب حق اعتراض به اقدامات انجام شده در غیاب خود را نخواهد داشت. همچنین لازم است ظرف مهلت قطعی دو هفته از تاریخ ابلاغ این دعوتنامه، اسنادی را که در دادخواست خود ذکر نموده اید ولی تاکنون ارائه نکرده اید، به دادگاه تسلیم نمایید یا توضیحات لازم جهت جلب اسنادی که باید از مراجع دیگر اخذ شوند را ارائه دهید؛ در غیر این صورت، در صورت عدم انجام موارد مذکور در مهلت مقرر، تصمیم بر این خواهد شد که از استناد به آن ادله صرف نظر کرده اید. مراتب به صورت اعلان قانونی به اطلاع می رسد.

#ilangovtr

Basın No: ILN02380393