KÜÇÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2023/1111 Esas

KARAR NO: 2025/24

DAVALI: ORHAN TAYLAN - 22114774110

Mahkememizin 16/01/2025 tarih, 2023/1111 esas ve 2025/24 sayılı kararı ile;

1- Davanın kabulü ile ELAZIĞ İli, BASKİL İlçesi, RESULKEHYA Köyü/mah. CN: 49, HN: 23, BSN:24'de nüfusa kayıtlı, SADETTİN ve MERYEM kızı / oğlu, 01/06/1975 doğumlu davacı SEVGİ TAYLAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı BSN:20 ALİ ve KADRİYE kızı / oğlu 25/01/1976 doğumlu davalı ORHAN TAYLAN'nın T.M.K. 166/3. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA.

2- Tarafların müşterek çocukları reşit olduğundan velayet konusunda karar verilmesine yer olmadığına,

3- Tarafların birbirlerinden maddi manevi tazminat, eşya, nafaka ve ziynet talebi bulunmadığından bu hususlarda hüküm kurulmasına yer olmadığına,

4- Tarafların evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları şahsi borçlarından diğer tarafın sorumlu olmadığının TESPİTİNE,

5- Tarafların kişisel mal ve eşyalarını şahsen kullanacaklarının ve diğer taraftan bu mal ve eşyalar üzerinde herhangi bir talepte bulunmayacaklarının TESPİTİNE,

6- Tarafların birbirlerinden evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan taşınır/ taşınmaz mal ile ilgili olarak işbu davada ve ileriye dönük olarak mal rejimi hususunda katılma alacağı katkı payı değer artış payı alacağı gibi herhangi bir taleplerinin bulunmayacağının TESPİTİNE,

7- Taraflarca dosyaya sunulan boşanma ve boşanmanın mali ve sosyal sonuçlarına ilişkin 15/01/2025 1 sayfa 6 Maddeden oluşan PROTOKOLÜN ONAYLANMASINA, ANLAŞMAZLIK HALİNDE KESİN DELİL NİTELİĞİ TAŞIMASINA, dair kararın ilanen tebliğine, ilan yapıldıktan 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği davalı Orhan TAYLAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/10/2025

Basın No: ILN02320407