KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/908 Esas

KARAR NO : AMEN SABOUNI - 99496374832

(ABDULRAHMAN ve IMAN oğlu, 10/11/1983 doğumlu, Suriye Uyruklu)

Davacı MERT AYDIN tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan yargılamasında; tarafınıza çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesi ile; "Fatih Mahallesi Hat Boyu Caddesi No;51-53 Daire;45 Küçükçekmece/İSTANBUL" adresindeki taşınmazı 01/10/2024 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca davalıya kiraya verdiğini, davalının, 2025 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait kira bedellerini müvekkiline ödemediğini, bu nedenle davalı aleyhine Küçükçekmece İcra Müdürlüğünün2025/76818 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının süresinde ödeme yapmaması nedeniyle taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan ve yukarıda belirtilen davaya HMK 317-318 madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verip ilk itirazlarınızı da cevap dilekçesi ile bildirmeniz, tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek dilekçenize eklemeniz, müzekkere masraflarını da ekleyerek yapılacak 15/10/2026 günü 11:00'daki duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz takdirde HMK. 150. md. gereği yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek hüküm verileceği İHTAR olunur. 23/06/2026

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Basın No: ILN02524962