KÜÇÜKÇEKMECE 10. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/611 Esas

KARAR NO : 2025/538

Davacı RUŞEN ÇAVUŞOĞLU tarafından davalı Ayşegül BİLGİ ÇAVUŞOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-DAVANIN KABULÜ ile Birleşik Krallık CTSC Aile Mahkemesi tarafından verilen 1689-8445-2122-2668 sayılı 13/02/2024 tarihli, 02/04/2024 kesinleşme şerh tarihli 48832112706 TC kimlik nolu RUŞEN ÇAVUŞOĞLU ile 11054152010 TC kimlik nolu AYGÜL BİLGİ ÇAVUŞOĞLU arasındaki boşanma kararının TANIMA ve TENFİZİ'ne,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik 187,80 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve davacı lehine talep olmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4-Kararın kesinleşmesinden itibaren talebi halinde bakiye gider avansının davacıya iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Davalı Ayşegül BİLGİ ÇAVUŞOĞLU aramalara rağmen adreslerinde bulunamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir

Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna itirazlarınızı bir dilekçe ile mahkememize sunmanız , aynı süre içerisinde sunulmaz ise kararın kesinleşeceği , karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur 30/09/2025

