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Biyografi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı nereli kaç yaşında? Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı
Biyografi

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı nereli kaç yaşında? Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı nereli kaç yaşında? soruları Resmi Gazete’de yayımlaran karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atanması sonrası merek edilir oldu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-08-06 08:41:00 - 2021-08-06 08:41:53
Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı nereli kaç yaşında? Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın biyografisi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yiğitbaşı'nın, çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunuyor.

Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı

1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirmiştir. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çocuk yayınları ve dışa açılım adlı kitabın yazarıdır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

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