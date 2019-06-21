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Krize onlar da müdahil oldu: Umman Körfezi'ne iki gemi yolluyoruz

Hindistan Savunma Bakanlığı, Umman Körfezi ve Basra Körfezi’ndeki deniz güvenliğini sağlamak adına bölgeye iki gemi yolladı.

21 Haziran 2019 Cuma 00:04
Krize onlar da müdahil oldu: Umman Körfezi'ne iki gemi yolluyoruz

Hindistan donanması, Hindistan bayraklı gemilerin güvenli geçişini ve bölgesel istikrarı sağlamak için Umman Körfezi’nde iki gemi görevlendirdi.

Hindistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yakın geçmişte bölgede iki petrol tankerine karşı gerçekleştirilen saldırıdan bir hafta sonra Perşembe günü böyle bir karar alındığı duyuruldu. Hindistan’ın stratejik ve güvenlik çıkarları, Hint Okyanusu Bölgesi ile yakından bağlantılı. Ülkenin enerji güvenliği aynı zamanda Umman Körfezi ve Basra Körfezi’nden geçiş yapan tankerlerin güvenli geçişinin sağlanmasını öngörüyor.

Hindistan Denizcilik Genel Müdürü , 13 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm Hint bayraklı gemilere uygun koruma önlemlerini almalarını öneren iki tavsiye verdi.

Bölgede gerilim had safhada

Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, INS Chennai ve INS Sunayna, Umman Körfezi ve Basra Körfezi’nde deniz güvenliği operasyonları yürütmek üzere görevlendirildi. Ayrıca, bölgede Hindistan Donamasına ait uçaklarının havadan gözetimi de yaptığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, “Hint Donanması, bölgede faaliyet gösteren Hint deniz ticaretinin ve ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamaya ve istikrarlı ve barışçıl bir Hint Okyanusu Bölgesi’nin korunmasına katkıda bulunmaya kararlılığını sürdürmektedir.” ifadeleri de yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran’ı Norveç ve Japon bandıralı tankerlere açık denizlerde saldırmakla suçladı. Tahran ise gelen bu iddiaları reddetti. ABD’nin İran’la restleşmesi hem iki ülke arasında ki gerginliği hem bölge ülkelerinin ticaret gemilerinin güvenliği ile ilgili endişelerini artırıyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 00:04
  1. Umman
  2. Hindistan

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