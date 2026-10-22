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Gündem Kripto üretimi için elektriği böyle kaçırdılar! 200 haneye bedel tüketim
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Kripto üretimi için elektriği böyle kaçırdılar! 200 haneye bedel tüketim

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kripto üretimi için elektriği böyle kaçırdılar! 200 haneye bedel tüketim

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kaçak kripto para üretimi için kurulan düzenek, polis operasyonuyla deşifre edildi. Dicle Elektrik ekiplerinin incelemesinde, yüksek enerji tüketen cihazların kaçak hat üzerinden beslendiği ortaya çıkarken, düzeneğin aylık elektrik tüketiminin 200 hanenin tüketimine denk olduğu belirlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımıyla mücadele faaliyetlerine devam ediyor. Mardin’in Nusaybin ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir binanın bodrum katında kaçak elektrik kullanılarak kripto para üretimi yapıldığı ortaya çıkarıldı. Operasyonun ardından polis ekiplerinin talebiyle olay yerinde teknik inceleme gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların harici hat üzerinden kaçak elektrikle çalıştırıldığını tespit etti.

 

 

Kripto para üretimi için bodrum katına düzenek kurulmuş

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'de bir binada mevzuata aykırı şekilde kripto para üretimi yapıldığı yönünde bilgi alan emniyet güçleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen binanın bodrum katına operasyon düzenleyen polis ekipleri, elektrik kullanımının incelenmesi amacıyla Dicle Elektrik'ten teknik destek talep etti. Operasyonun tamamlanmasının ardından olay yerinde kontroller gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, kripto para üretiminde kullanılan cihazların elektrik ihtiyacının harici hat çekilerek kaçak yollarla karşılandığını belirledi.

 

200 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer kaçak tüketim

Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, söz konusu kripto para üretim merkezinde aylık yaklaşık 200 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer miktarda enerjinin kaçak olarak kullanıldığı belirlendi. Yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların çalıştırıldığı adreste, savcılık kararı doğrultusunda kripto para üretiminde kullanılan cihazlara el konuldu. Dicle Elektrik ekipleri de kaçak elektrik kullanımına ilişkin teknik tespitlerini tamamlayarak gerekli işlemleri başlattı.

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