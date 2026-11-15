KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|9250835111
|İLHAN VESEK
|ŞEVKETSÜMER MAH. 5996 SK. B BLOK B BLOK Kapı No:14/2 Daire No:7 Tel: AKDENİZ MERSİN
|202108202108
|PETROL PİYASASI KANUNU İPC
|PETROL PİYASASI KANUNU İPC
|2025081866QFz0000001
|2025081814QGI0000001
|4.323.459,05
|0,00
|4.323.459,05
|9250835111
|İLHAN VESEK
|ŞEVKETSÜMER MAH. 5996 SK. B BLOK B BLOK Kapı No:14/2 Daire No:7 Tel: AKDENİZ MERSİN
|202108202108
|PETROL PİYASASI KANUNU İPC
|PETROL PİYASASI KANUNU İPC
|2025081866QFz0000001
|2025081814QGI0000003
|4.323.459,05
|0,00
|4.323.459,05
|Kozyatağı Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kozyatağı Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kozyatağı Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02596049