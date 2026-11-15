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Resmi İlanlar KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
9250835111 İLHAN VESEK ŞEVKETSÜMER MAH. 5996 SK. B BLOK B BLOK Kapı No:14/2 Daire No:7 Tel: AKDENİZ MERSİN 202108202108 PETROL PİYASASI KANUNU İPC PETROL PİYASASI KANUNU İPC 2025081866QFz0000001 2025081814QGI0000001 4.323.459,05 0,00 4.323.459,05
9250835111 İLHAN VESEK ŞEVKETSÜMER MAH. 5996 SK. B BLOK B BLOK Kapı No:14/2 Daire No:7 Tel: AKDENİZ MERSİN 202108202108 PETROL PİYASASI KANUNU İPC PETROL PİYASASI KANUNU İPC 2025081866QFz0000001 2025081814QGI0000003 4.323.459,05 0,00 4.323.459,05
Kozyatağı Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kozyatağı Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kozyatağı Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02596049