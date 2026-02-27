  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
SOYADI-ADI(UNVANI) VERGİ KİMLİK NO ADRES VERGİ DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
TASF.HAL.KORTAŞLAR MADENCİLİK LOJİSTİK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5790585103 İÇERENKÖY MAH. HARMAN SK. 2 7 ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 KURUMLAR VERGİSİ VERGİ ZİYAI CEZASI 15.145,84 45.437,52
Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr

Basın No: ILN02410047