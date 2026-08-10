KOZAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2024/99 Esas

DAVALI : HACI BAYRAM ŞAHİN - 20194064398

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yargılamasında dava dilekçesinde belirtilen adresinizde tarafınıza bilirkişi raporunun tebliği yapılamamıştır. Adres araştırması neticesinde de bir sonuç elde edilememiştir. Bu nedenle Mahkememizce tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

13/06/2024 ve 30/06/2024 tarihli bilirkişi raporlarına HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, 04/11/2026 tarihli duruşma günü saat 12.10'da bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve bilirkişi raporu yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02527553