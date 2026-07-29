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Resmi İlanlar KOZAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

KOZAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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KOZAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/1080 Tereke

Adana İli, Kozan İlçesi, Arslanpaşa Mahallesi, cilt no:1, hane no:22'de nüfusa kayıtlı Abdulla ve Hatice'den olma Kozan-01.09.1970 D.lu. 20365053824 TC. Kimlik numaralı ÖMER TANRIVERDİ'nin mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 621. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 24/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02498793