Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla buluşturuldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde köy okullarında eğitim gören öğrenciler, Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan "Gülümse Geleceğe Projesi" kapsamında tiyatro ile buluşturuldu.

Valilik, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın destekleriyle uygulanan proje kapsamında Kültür Merkezi'nin konferans salonunda tiyatro etkinliği düzenlendi.

Öğretmenleri eşliğinde köy okullarından servislerle ilçe merkezine getirilen öğrenciler, sahnelenen tiyatro oyununu ilgiyle izledi.

Vizyoner Kadınlar Derneği Genel Sanat Yönetmeni Fatih Küçük, projeye doğudan batıya, güneyden kuzeye kardeşlik mesajıyla başladıklarını belirterek "Birlik ve beraberlik duygusu ile 'Gülümse geleceğe' sloganı ile yola çıktık. İlk önce Mardin'de başladık. Mardin'de 10 ilçede yaklaşık 15 bin çocuğumuza ulaştık. Özellikle daha önce tiyatro izlememiş ve uzak mecralarda, köylerde oturan çocuklarımızı oyunlarımıza getirttik." dedi.

Projenin bu anlamda etkili olduğunu ve çocukların bundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Küçük, oyunda geleneksel Türk halk tiyatrosu ögelerini kullandıklarını dile getirdi. Küçük, şöyle konuştu:

"Bu oyunumuzla beraber çocuklarımıza birlik ve beraberliğimizi, ülkenin sınırları içerisinde herkesin eşit olduğunu, köklerin, ırkların, dinlerin, dillerin birbirimizi ayırmak için hiçbir sebep olmadığını, hepimizin bir olduğunu, hepimizin insan olduğunu ve bu ülke toprakları için, bu ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele etmemiz gerektiğini bu oyunumuz içerisinde anlatmaya çalıştık."



