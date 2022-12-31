Kötü haber: Yeni kimlik kartı olmayanlar bankada işlem yapamayacaklar! Milyonları ilgilendiren düzenleme

Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber: Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.

"BU YIL 11 MİLYON PASAPORT BASABİLECEĞİZ"

Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"30 MİLYON YÜZ YÜZE İŞLEM YAPILDI"

Soylu, "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik" diye konuştu.

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Yeni kimlik için gerekenler

A. Nüfus cüzdanında fotoğraf varsa,

Nüfus Cüzdanı

Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Kimlik Kartı Bedelinin yatırılması

Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Kimlik Kartı Bedelinin yatırılması

Yeni kimlik kartı bedeli: Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.

Yeni kimlik kartı nasıl alınır?

Kimlik kartı başvuruları Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) alınacak randevu ile veya randevusuz olarak yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır. Kimlik kartı başvurusu, kimlik belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.