Koronavirüsle mücadele sürecini de provoke ediyorlar

Türklük ile tek ilgisi başında bulunan ‘Türk’ sıfatından ibaret olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) korona ile mücadelede sağlıkçıların moralini bozuyor. Koronavirüs ile mücadeleden dünyaya örnek bir mücadele sergileyen hükümete olan düşmanlığından dolayı akıl almaz bir tutum sergileyen TTB, bilgi kirliliğinde de öncü rol oynuyor.

Bir avuç marjinalin elinde adeta oyuncak olan TTB yönetimi, bütün doktorların da emeğine ihanet ederken, aslı astarı olmayan iddiaları gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşıyor.

Pandemi döneminde siyah kurdela eylemleri başlatan TTB yönetimi, salgınla mücadeleye sekte vurmak için canhıraş bir şekilde uğraşıyor.

Akit’e konuşan Sağlık Sendikalarının Temsilcileri, bütün doktorların emeğini sömüren TTB’nin kapatılması gerektiğini söylüyorlar...

İşleri güçleri ideoloji

Sağlık ve Sosyal Politika Stratejileri Merkezi (SADEM) Enstitüsü Başkanı Metin Memiş:

“TTB yönetimi, aynen barolarda yaşandığı gibi tekelci bir örgütlenme modeli içinde, antidemokratik yasaların tanıdığı imkanla, sayısal üstünlüğünü korumuş ideolojik bir kliği temsil etmektedir. Bu ideolojik klik geçmişte terörle mücadelede terör örgütlerini cesaretlendiren söylemleriyle ortaya çıkmıştır.

Baro gibi demokrasi gelmeli

Hiçbir zaman temsil etmedikleri hekimlerimizi ve tabip odalarını sığ ideolojilerine mahkum etmişlerdir. Bugün de bütün dünyanın sınav verdiği bir konuda, TTB mücadeleye ortak olma, omuz verme yerine, ‘başarısızlık propagandası’na soyunmayı tercih etmektedir. TTB’nin bölücü söylemlerine mahkum olmaması için Tabip odalarında da tıpkı barolarda olduğu gibi yeni demokratikleşme adımları atılmalıdır.

Kovid-19 milli mücadeledir

Kovid-19 ile ulusal mücadele sadece devlet organlarının değil bütün toplum kesimlerinin hedef birliğini gerektiren milli bir mücadeledir. . Bu üstün ruhu, TTB ideolojik hesaplarla istismar etmeye kalkmaktadır. Bu fırsatçılığa, toplumsal dayanışma arayışı içinde olduğumuz bir dönemde, toplumu kaos ve güvensizlik duygusuna sürüklemeyi hedefleyen bu aymazlığa sessiz kalamayız. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız bugüne kadar bu tarz bölücü eylemlere destek vermemiştir bugün de vermeyecektir.

Alternatifler düşünülmeli

Aile Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Bülent Gökmen: “Dünyanın zorluk çektiği bir süreç ülkemiz yöneticileri tarafından doğru şekilde yönetilmektedir. Ülkenin birliğe ihtiyacı olduğu dönemlerde söylemlerimize dikkat etmemiz gerekmektedir. Halkımızı tahrik edici sözlerden kaçınmamız gerekmektedir. TTB’ye alternatifler üzerine düşünülmelidir. Kim olursa olsun ülke menfaatlerini ve çıkarlarına karşı herhangi bir hareket yürütmesi doğru değildir. Hükümet koronavirüsle mücadele sürecini oldukça başarılı yürütüyor. Dünyada deyim yerindeyse adeta sağlıkta kıtlık yaşanırken ülkemizde bu tür kıtlıklar ya da sıkıntılar yaşanmamıştır. Sağlık Bakanlığı sağlıkçılarımız ve halkımızla ilgili sürekli olumlu açıklamalarda bulunulmuştur.”