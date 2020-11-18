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Korona Virüs Koronavirüs vakaları ne zaman azalır?
Korona Virüs

Koronavirüs vakaları ne zaman azalır?

Koronavirüs ne zaman bitecek? Mevsimsel griple birlikte koronavirüs vakalarında da sayı artınca yeni tedbirler alındı. Okullar kapandı, sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi, restoranlar ve kafeler paket servise geçti. Peki, alınan bu tedbirler ne zaman faydasını gösterir? | Koronavirüs vakaları ne zaman düşmeye başlar? | Tedbirler ne zaman vakaların azalmasını sağlar?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:15:00 -
Koronavirüs vakaları ne zaman azalır?

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Ülkemizde son dönemde vaka ve vefat sayısı arttı. Hal böyle olunca milyonlarca kişi kısıtlamaların dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamaları ilişkin kararları vatandaşlarla paylaştı. Peki, koronavirüs vaka sayıları ne zaman azalmaya başlar?

Koronavirüs vakaları ne zaman azalır?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara konu hakkında NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ateş Kara, “Şu anda Türkiye'deki görüntü şunu gösteriyor. Bir kişi neredeyse 3 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu sayı birin altına indiremezsek rakamlar yukarı gidecektir. Sokağa çıktığınızda herkesin maskesini takması, herkesin aradaki bir metre mesafeyi koruması, lokantada sadece yemek yerken, o da çapraz oturarak. Rakam hala yükselmeye devam ediyorsa burada çok daha sıkı herkesin sürekli evde kaldığı, sadece gıda servisinin yapıldığı bir ortam yaratılır ki... Ama bu kararları hep beraber uygularsak rakam hızla düşer. Bu etkiyi aldığımız kararların etkisini en erken 7 ila 10 gün içinde görmeye başlarız. Toplum olarak yüzde 95 uyumu üzerine çıkmamız lazım ki... Şu anda uyumumuz yüzde 50 ila 60'lar arasında” dedi.

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