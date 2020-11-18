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Korona Virüs Koronavirüs son durum 18 Kasım | Koronavirüs hasta vefat sayısı
Korona Virüs

Koronavirüs son durum 18 Kasım | Koronavirüs hasta vefat sayısı

Bugün koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs salgınında son dönemde rakamlar artmaya başladı. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni tedbir kararları alındı. Vatandaşlar bu sebeple son rakamları merak ediyor. Peki, koronavirüsten bugün kaç kişi vefat etti? | Koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs günlük tablo

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:35:00 -
Koronavirüs son durum 18 Kasım | Koronavirüs hasta vefat sayısı

Koronavirüs son durum | Koronavirüs tablosu her akşam açıklanıyor. Vatandaşlar son rakamları merak ediyor. Peki, bugün koronavirüs sebebiyle kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs son durum 18 Kasım | Koronavirüs hasta vefat sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489'ya ulaştı. Hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742, aktif hasta sayısı 52 bin 153 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, “Bugün tespit edilen 4 bin 215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin” açıklamasını yaptı.

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