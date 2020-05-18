'Koronavirüs iki kurum tarafından yapıldı’ dedi ve ekledi: Tutmazsa piyasaya o sistemi sürecekler

Araştırmacı, yazar Murat Akan, dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Murat Akan virüsün insan eliyle üretildiğini belirterek, "Koronavirüs süreci DSÖ kontrolünde sosyal, politik ve sağlık alanlarında yeni yapılanma sürecini hızlandırmak için üretilmiş bir bahanedir. 2. aşama; küresel ekonominin çökmesi,yoksulluk, işsizlik ve açlıktan ölüm oranının artması olacaktır. Bu bir mühendislik faaliyetidir" dedi.

"Davos'ta onaylandı"

Üst akılın yeni bir dünya düzeni oluşturmak istediğini söyleyen Akan, "Küreselciler, yeni bir dünya düzeni için konvansiyonel ya da nükleer savaş yerine biyolojik savaşa karar vermişlerdir. Bu nedenle; Coronavirüs'ün sosyal deneyleri Rockefeller ve Bill Gates Vakıfları tarafından yapılmış, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda onaylanmıştır" ifadeleirni kullandı.

"Sahneye HAARP sistemini sürecekler"

Akan, koronavirüsün beklenen etkiyi yapmaması halinde sahneye HAARP sistemini süreceklerini belirterek "Şayet Coronavirüs süreci ve küresel kriz Yeni bir dünya düzeni kurmaya yeterli gerekçe olmaz ise, sahneye HAARP sistemini sürecekler. Artık silah haline gelen bu sistemle bölgesel iklimler değiştirilerek ülkelerin tarımsal faaliyetleri sabote edilecek, gıdaya ulaşım engellenecek" dedi.