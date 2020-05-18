  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kargoyla uyuşturucu ticareti polise takıldı

Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldular

Bomba iddia! Pierre Webo Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?
için kalan
Gündem

'Koronavirüs iki kurum tarafından yapıldı’ dedi ve ekledi: Tutmazsa piyasaya o sistemi sürecekler

Araştırmacı, yazar Murat Akan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün Rockefeller ve Bill Gates Vakıfları tarafından yapıldığını öne sürdü. Akan, koronavirüs istenen etkisi yapmazsa bir yola başvuracaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 00:36:00 -
'Koronavirüs iki kurum tarafından yapıldı’ dedi ve ekledi: Tutmazsa piyasaya o sistemi sürecekler

Araştırmacı, yazar Murat Akan, dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Murat Akan virüsün insan eliyle üretildiğini belirterek, "Koronavirüs süreci DSÖ kontrolünde sosyal, politik ve sağlık alanlarında yeni yapılanma sürecini hızlandırmak için üretilmiş bir bahanedir. 2. aşama; küresel ekonominin çökmesi,yoksulluk, işsizlik ve açlıktan ölüm oranının artması olacaktır. Bu bir mühendislik faaliyetidir" dedi.

"Davos'ta onaylandı"

Üst akılın yeni bir dünya düzeni oluşturmak istediğini söyleyen Akan, "Küreselciler, yeni bir dünya düzeni için konvansiyonel ya da nükleer savaş yerine biyolojik savaşa karar vermişlerdir. Bu nedenle; Coronavirüs'ün sosyal deneyleri Rockefeller ve Bill Gates Vakıfları tarafından yapılmış, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda onaylanmıştır" ifadeleirni kullandı.

"Sahneye HAARP sistemini sürecekler"

Akan, koronavirüsün beklenen etkiyi yapmaması halinde sahneye HAARP sistemini süreceklerini belirterek "Şayet Coronavirüs süreci ve küresel kriz Yeni bir dünya düzeni kurmaya yeterli gerekçe olmaz ise, sahneye HAARP sistemini sürecekler. Artık silah haline gelen bu sistemle bölgesel iklimler değiştirilerek ülkelerin tarımsal faaliyetleri sabote edilecek, gıdaya ulaşım engellenecek" dedi.

Stratejist Abdullah Çiftçi'den gündemi sarsacak açıklama: O ne zaman derse virüs o zaman bitecek
Stratejist Abdullah Çiftçi'den gündemi sarsacak açıklama: O ne zaman derse virüs o zaman bitecek

Gündem

Stratejist Abdullah Çiftçi'den gündemi sarsacak açıklama: O ne zaman derse virüs o zaman bitecek

Abdullah Çiftçi’den gündemi sarsacak koronavirüs çıkış: İnsanlara pasaport verecekler
Abdullah Çiftçi’den gündemi sarsacak koronavirüs çıkış: İnsanlara pasaport verecekler

Gündem

Abdullah Çiftçi’den gündemi sarsacak koronavirüs çıkış: İnsanlara pasaport verecekler

Çok tartışılacak sözler! 'ABD nükleer silah kullanacak'
Çok tartışılacak sözler! 'ABD nükleer silah kullanacak'

Gündem

Çok tartışılacak sözler! 'ABD nükleer silah kullanacak'

Ünlü ekonomistten koronavirüs çıkışı: IMF kredi verirken bir şartname koymaya başladı
Ünlü ekonomistten koronavirüs çıkışı: IMF kredi verirken bir şartname koymaya başladı

Gündem

Ünlü ekonomistten koronavirüs çıkışı: IMF kredi verirken bir şartname koymaya başladı

Abdullah Çiftçi tarih verip uyardı: Çok ciddi sarsıntılar bekliyorum
Abdullah Çiftçi tarih verip uyardı: Çok ciddi sarsıntılar bekliyorum

Gündem

Abdullah Çiftçi tarih verip uyardı: Çok ciddi sarsıntılar bekliyorum

Bill Gates'in koronavirüs önerisi gerçek oluyor! ABD'deki yasa teklifi ortalığı karıştıracak
Bill Gates'in koronavirüs önerisi gerçek oluyor! ABD'deki yasa teklifi ortalığı karıştıracak

Gündem

Bill Gates'in koronavirüs önerisi gerçek oluyor! ABD'deki yasa teklifi ortalığı karıştıracak

Eski CIA ajanının koronavirüs sözleri gündemi altüst edecek: Bill Gates'in telefon kayıtları dinlensin
Eski CIA ajanının koronavirüs sözleri gündemi altüst edecek: Bill Gates'in telefon kayıtları dinlensin

Dünya

Eski CIA ajanının koronavirüs sözleri gündemi altüst edecek: Bill Gates'in telefon kayıtları dinlensin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı