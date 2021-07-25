Koronavirüs aşıları hakkında merak edilenleri uzmanlar cevapladı

Habertürk TV'de Serap Belet ve Muharrem Sarıkaya'nın modaratörlüğünü yaptığı Olaylar ve Görüşler programında koronavirüs salgını, aşılar ve salgının seyri uzmanlar ile ele alındı.

Programın konuklarından Hacettepe Üniversitesi Öğretim görevlisi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Sinovac ve BionTech aşılarının, daha çok bulaşıcı ve tehlikeli olan Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğuna değindi.

Delta'ya karşı Sinovac mı Biontech mi, kaç doz?

Serhat Ünal, yapılan araştırmalarda Sinovac aşılarından 3 doz aşılama yeterliyken, mRNA aşılarında yani BionTech ve türevi aşıların 2 dozunun da yeterli olacağını söyledi.

Ünal ayrıca, hastalığın geçirilmiş olmasının da 2 doz Sinovac aşısına denk geldiğini, hastalığı geçirenlere tek doz BionTech veya Sinovac aşısının yeterliği olduğunu belirtti.

Tareen, 'aşılarda çip yok, kısırlığa neden olmaz'

Programa ABD'den video bağlantısıyla katılan virolog ve biyoteknoloji uzmanı Dr. Semih Tareen, çok tartışılan, "aşılara çip koyuluyor" ya da "aşılar kısırlığa neden oluyor" iddiasına açıklık getirdi.

Tareen, aşılara çip koyulduğu iddiasının Microsoft CEO'su Bill Gates'in eşiyle birlikte aşı çalışmalarına destek vermesi sonrası ortaya çıktığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bill Gates, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı takibinin zor olduğu bölgelerde insanların aşılanıp aşılanmadığını belirlemek için dövmeye benzer, ama gözle görülmeyecek bir teknoloji geliştirilebilir mi, böyle bir araştırmaya destek verdiler. Sonrasında bu araştırma hakkındaki söylentiler çipe dönüştü. Bir çipin boyutu bellidir. Umarız böyle bir zamanda insanlarımız bunun doğru olmadığını biliyordur."

'Dünya düz demek gibi bir saçmalık'

Aşıların kısırlığa neden olduğu iddiasına da değinen Tareen, "Afrika'da bazı ülkelerde dini tedaviyi savunan insanlar, tetanoz aşısının siyah ırkı kısırlaştırmak için beyazlar tarafından geliştirildiği iddiasını ortaya attılar. Bu onlarca sene önce aşıya karşı başlatılan bir dedikoduydu. O da bugün aşı kısırlık yapara dönüştü. Bu tamamen saçmalık, Dünya düz demek gibi bir saçmalık" ifadelerini kullandı.