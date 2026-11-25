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ESAS NO : 2016/31 Esas

KARAR NO : 2025/556

DAHİLİ DAVALI : OSMAN URLU - 14*****24- Ha**** ve Üm****'den olma 02/12/1972 doğ.lu

Davacı ZELİHA KÖSE aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dahili Davalı Osman Urlu dosyada mevcut adreslerine tebligat yapılamadığı, araştırmalardan netice alınamadığından, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, mahkememizin kararı özetle "1- DAVANIN KABULÜNE, 2- Dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Akyar mahallesi 274 ada 33 parsel, Antalya ili Korkuteli ilçesi Akyar mahallesi 200 ada 6 parsel, Antalya ili Korkuteli ilçesi Akyar mahallesi 249 ada 17 parsel, Antalya ili Korkuteli ilçesi Akyar mahallesi 285 ada 3 parsel, Antalya ili Korkuteli ilçesi Akyar mahallesi 285 ada 5 parsel, Antalya ili Korkuteli ilçesi Akyar mahallesi 282 ada 1 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın, üzerindeki muhdesat varsa yükümlülükleri ile birlikte umum arasında yapılacak açık artırma sureti ile satılarak, satış bedeli üzerinden ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE..." istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, iş bu ilanın Tebligat Kanunu ve Tüzüğü uyarınca gazetenin yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususu, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/09/2026

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Basın No: ILN02602684