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Kültür - Sanat "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" yarın başlıyor
Kültür - Sanat

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" yarın başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:33:00 - 2021-11-08 11:36:03
"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" yarın başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini ve 1000'den fazla sanatçıyı bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, uluslararası bir sinema etkinliğini de bünyesinde barındıracak.

Bu yıl ilk kez İstanbul'da yapılacak festival, 13 ülkeden 42 film ile 100'ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanını ağırlayacak.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Uluslararası Sinema Derneği, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TRT, İstanbul Üniversitesinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Festivalin katılımcı ülkeleri arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagavuz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer alıyor.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile Türk dünyası sinemasının kültürel ve düşünsel altyapısının sinema profesyonellerinin yanı sıra genç kuşakların ilgisine sunulması, Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan sinema eserlerinin izleyici ile buluşmasına öncülük edilmesi, kültürel ve sanatsal iş birliği olanaklarının artırılması ve yumuşak güç olan sinema sanatı vasıtasıyla müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerin güçlenmesine ve zenginleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Festivalde kurmaca ve belgesel film yarışmalarının yanı sıra "Tarihi Panorama", "Güncel İnsan Manzaraları", "Turkuaz Belgesel Kuşağı", "Cengiz Aytmatov Sinema Uyarlamaları" ve "Animasyon Filmler" başlıkları altında gösterim bölümleri bulunuyor.

Festivalin film gösterileri 8- 12 Kasım'da Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema salonlarında halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Festivaldeki "Türk Dünyası I. Sinema Zirvesi"nde, Türk dili konuşan ülkeler arasında ortak sinema fonu oluşturulması konusu masaya yatırılacak.

İstanbul Sinema Müzesi'nde, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Kırgız sinemasının 80. yılı etkinliği ve Özbekistan'ın ev sahipliğinde "Özbek Sinema Günü" festivalde öne çıkan diğer etkinlikler olacak.

İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Sinemada Cengiz Aytmatov ve Uyarlamaları Paneli"nde de akademisyenler ile sinema sektörü profesyonelleri bir araya gelecek.

Festival kapsamında, 12 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde de ödül töreni gerçekleştirilecek.

 

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