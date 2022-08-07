Körili makarna nasıl yapılır? Tam ölçülü köri soslu makarna tarifi
Rengi ve lezzetiyle iştah kabartan bir makarna tarifi arayanlar 'Körili makarna nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tam ölçülü körili makarna nasıl yapılır?
Leziz bir makarna tarifi arayanlar 'Körili makarna nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Tam ölçülü köri soslu makarna tarifi
Malzemeler:
- 1 paket makarna
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı soğuk süt
- 1 tatlı kaşığı köri
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
- Yarım su bardağı haşlanmış makarna suyu
Körili makarna nasıl yapılır?
Öncelikle makarnayı haşlayın. Haşladığınız makarnadan yarım su bardağı su ayırmayı ihmal etmeyin.
Bir sos tenceresinin içerisine tereyağı ve unu alıp kavurun.
Un kavrulduktan sonra sütü ekleyin.
Bu aşamada sık sık karıştırmayı unutmayın.
Sos kıvam alınca makarna suyundan ilave edin.
Köri, karabiber ve tuzu ilave edin.
Hazırladığınız sosu süzdüğünüz makarnanın içerisine boşaltın ve güzelce karıştırın.
Makarnanızı servis ederken kaşar peyniri ya da parmesan peynir rendesi ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.